Continua l'appuntamento settimanale con la soap turca DayDreamer. La protagonista Sanem Aydin dovrà fare i conti con una rivale che sembrerà mettere gli occhi sul giovane Divit. Si tratterà di Ayça, la nipote del nuovo acquirente del brevetto di cosmetici della scrittrice. La ragazza approfitterà del periodo di crisi tra Can e Sanem e farà un passo avanti con il fotografo.

Can perde la memoria a causa dell'incidente

Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer rivelano che Can e Sanem avranno un grave incidente stradale. Ad avere la peggio sarà il fotografo che andrà in coma e quando si risveglierà avrà perso completamente la memoria.

Can non si ricorderà di essere fidanzato con Sanem ma penserà di stare ancora con Polen. A quel punto, la giovane Aydin inizierà a fare di tutto per far riprendere il suo amato, a tal punto da vendere il brevetto dei suoi cosmetici per comprare la tenuta dove sorgeva la vecchia Friki Harika. La scrittrice cercherà in tutti i modi di tenere vivo il suo ricordo nella mente di Can e nel frattempo farà si che Aziz dia la gestione dell'azienda al figlio. Nel corso degli appuntamenti, però, le cose non andranno per il verso giusto, soprattutto quando il nuovo acquirente dei cosmetici darà il compito all'agenzia di gestire la campagna pubblicitaria dei prodotti.

Sanem decide di prendere le distanze da Can

Le trame dei nuovi episodi di DayDreamer, in onda presto in Italia, rivelano nel dettaglio che il nuovo proprietario dei cosmetici si appoggerà alla nipote Ayça per gestire gli affari con la Friki Harika.

La ragazza, fin dal primo momento in cui metterà piede all'interno dell'agenzia, inizierà ad attirare la curiosità del giovane fotografo. Ayça, come Can, dichiarerà di amare gli sport estremi e di aver viaggiato tanto e in diverse parti del mondo. Can si troverà molto in sintonia con la ragazza e stabilirà con lei un legame molto particolare che farà indispettire Sanem.

Puntata dopo puntata, la situazione peggiorerà drasticamente: Sanem inizierà a capire che i suoi sforzi per aiutare a far recuperare la memoria al suo amato saranno purtroppo inutili. La scrittrice si sentirà utilizzata dal fotografo quando capirà che Can cercherà di trattarla dolcemente solo perché ha preso visione del suo diario, dove sarà raccontata la loro relazione.

Sanem, a quel punto, penserà di chiudere ogni rapporto con il giovane, lascerà l'agenzia e inizierà a lavorare nel negozio dei genitori. Gli spoiler rivelano inoltre che, durante il periodo di crisi per i due protagonisti, Ayça inizierà a farsi avanti con Can, rendendosi completamente disponibile qualora il ragazzo abbia bisogno di sfogarsi.