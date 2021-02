Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 marzo, Hope dovrà decidere se lavorare al fianco di Thomas e inizialmente non saprà cosa fare. Nel frattempo la giovane Logan scoprirà che la Forrester Creations non finanzierà la sua collezione. Più tardi Thomas avrà una particolare idea e proporrà una sfida tra la collezione di Hope e quella di Steffy. Quest'ultima non si fiderà del fratello e penserà che l'uomo abbia deciso di organizzare la competizione, soltanto per stare al fianco della Logan.

Successivamente Brooke sarà costretta a firmare i documenti per il divorzio da Ridge.

Anticipazioni Beautiful: Thomas ancora innamorato di Hope

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dall'1 al 5 marzo, Hope scoprirà che la Forrester Creations non potrà finanziare la sua collezione "Hope for the future", ma neanche quella che sta preparando Steffy. In seguito Thomas proporrà a suo padre Ridge di organizzare una sorta di sfida tra le due collezioni, poi il giovane Forrester parlerà della sua idea anche a Hope e la donna sembrerà accettare subito l'offerta. Poco dopo anche Steffy verrà messa al corrente della decisione di Thomas, ma la donna avrà il presagio che suo fratello non prenda davvero sul serio la sfida tra la sua collezione e quella di Hope, bensì sarà convinta che abbia organizzato il tutto soltanto allo scopo di rimanere vicino alla ragazza della quale è ancora molto innamorato.

Hope rifiuta Thomas come stilista

Ridge cercherà di convincere Steffy della buona fede di Thomas, secondo l'uomo suo figlio vuole far del bene alla Forrester Creations. Più tardi Hope rifiuterà Thomas come stilista, poiché non riuscirà a perdonare tutti i suoi sbagli. Nel frattempo Liam sarà convinto che Hope finisca per accettare di lavorare al fianco di Thomas, così andrà a cercarlo per dirgli che ha capito le sue ragioni e che d'ora in poi lo terrà d'occhio.

Dopo le parole di Liam, Thomas sarà alquanto risentito e si difenderà rispondendo all'uomo di volere soltanto il bene di Hope: il giovane Forrester sarà creduto da Ridge, ma non da Brooke.

Liam e Steffy cercano Vinny

Hope rifiuterà di lavorare insieme a Thomas, senza ripensamenti, ma il Forrester andrà avanti comunque per la sua strada. Frattanto Brooke sarà costretta, seppur a malincuore, a firmare i documenti del divorzio da Ridge.

Liam, invece, cercherà di convincere Steffy ad aiutarlo a scoprire le vere intenzioni di Thomas, la donna accetterà e andrà con lui a cercare Vinny, per cercare di capire se l'uomo possa sapere qualcosa in più.