Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Beautiful e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 15 al 21 marzo 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati su Ridge che, malgrado il periodo burrascoso che sta vivendo con Brooke, deciderà di chiederle lo stesso di passare il Natale assieme. Intanto Thomas continuerà a provocare Liam mentre Ridge comincerà a pensare che tra sua figlia Steffy e Liam non sia ancora finita del tutto.

Anticipazioni Beautiful settimana 15-21 marzo

Nel dettaglio, Ridge deciderà di chiedere a Brooke di unirsi alla famiglia Forrester per trascorrere il Natale assieme.

Intanto Thomas e Zoe, dopo aver trascorso una lunga notte d'amore, si risveglieranno l'uno accanto all'altro.

A quel punto, il ragazzo deciderà di invitare Zoe alla cena di Natale. In questo modo, infatti, Thomas potrà confermare a Hope che la relazione tra lui e Zoe è seria.

E poi ancora Steffy deciderà di chiedere a Liam cosa ne pensa del fatto che Thomas ed Hope stiano lavorando di nuovo insieme, a stretto contatto. Intanto Bill deciderà di avere voce in capitolo e così si recherà a far visita a Beth e Hope.

Thomas svela il suo piano a Shauna

Le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful, in onda dal 15 al 21 marzo 2021, rivelano che nel momento in cui Bill si ritroverà "faccia a faccia" con Hope, le confesserà di essere preoccupato per questa nuova collaborazione che ha intrapreso con il suo ex Thomas.

E, in effetti, Bill non sbaglierà ad avere molti dubbi su Thomas: quest'ultimo, infatti, durante un incontro con Shauna le ammetterà il suo obiettivo finale. Lo scopo del figlio di Ridge, infatti, sarà quello di riuscire a fare sua Hope e quindi riconquistarla di nuovo per averla al suo fianco, proprio come ai vecchi tempi.

Per riuscire nel suo intento, Thomas esorta Shauna a provarci ancora con Ridge e poi, non contento di quello che sta mettendo in piedi, deciderà di scagliarsi anche contro Liam.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful, in onda fino al 21 marzo 2021, infatti, rivelano che Thomas finirà per provocare Liam e gli chiederà il vero motivo per il quale, ad oggi, non ha ancora chiesto a Hope di diventare sua moglie.

I sospetti di Ridge su Liam e Steffy: anticipazioni Beautiful al 21 marzo

Dopo la provocazione, Liam deciderà di parlarne subito con Steffy e Hope, condividendo con loro ciò che è accaduto.

Ma le due donne crederanno alla sua versione dei fatti oppure no? Hope chiederà spiegazioni anche a Thomas.

Intanto Ridge, durante un colloquio con Carter, rivelerà il suo sospetto su Steffy e Liam: per il Forrester, infatti, i sue si amerebbero ancora e quindi non sarebbe finita del tutto.