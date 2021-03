Belen Rodriguez continua ad essere al centro della scena mediatica ad ogni sua apparizione televisiva. Nella serata di sabato, la showgirl argentina era ospite in studio a C'è posta per te, il popolare people show di Maria De Filippi, dopo aver ricevuto un invito da parte di Luciana Littizzetto. Belen si è presentata in trasmissione con un abito trasparente, che lasciava intravedere benissimo le sue forme, e il tutto non è passato inosservato, anche agli occhi della stessa Littizzetto, la quale ha notato subito il fatto che la showgirl fosse arrivata in studio senza reggiseno.

A C'è posta per te, Belen Rodriguez si presenza senza reggiseno

Nel dettaglio, pochi minuti dopo il suo ingresso in studio a C'è posta per te, Luciana Littizzetto ha subito fatto notare al pubblico in studio e alla stessa De Filippi, che Belen fosse senza reggiseno.

Immediata la reazione della showgirl argentina che ha risposto: "Era proprio quello il mio intento, farli vedere. Ho provato il reggiseno e non stava bene. Ho scelto di entrare così".

Insomma Belen non ha avuto alcun tipo di esitazione a ribadire la sua scelta nell'indossare quel vestito rosa cipria che, tuttavia, stava bene soltanto senza reggiseno.

Anche sui social, la presenza della showgirl argentina a C'è posta per te non è passata affatto inosservata e poco dopo Belen ha fatto "impazzire" i suoi fan cimentandosi in un balletto sexy che è diventato già virale sui social e sul web.

'Chiedo scusa' scrive Belen Rodriguez sui social

"Sei bellissima" è il commento unanime della maggior parte dei sostenitori della showgirl argentina, ma non sono mancate neppure le critiche e i commenti negativi, da parte di chi sostiene che poteva puntare su un outfit diverso per questa nuova ospitata dalla De Filippi.

Sta di fatto che, dopo la messa in onda della puntata di C'è posta per te, Belen commentando il video del suo balletto provocante ha scritto: "Chiedo scusa!", quasi come se fosse pentita della scelta fatta.

Polemiche a parte, il colpo di scena della sua ospitata dalla De Filippi è arrivato nel momento in cui la conduttrice ha svelato che stava per arrivare in studio un ballerino.

La preoccupazione di Belen a C'è posta per te: pensava ci fosse Stefano De Martino

La reazione della showgirl argentina non si è fatta attendere, quasi come se per un secondo avesse pensato che stesse per entrare il suo ex marito Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago.

Il matrimonio tra i due, infatti, è definitivamente naufragato e ormai Belen ha voltato pagina con Antonino: i due aspettano un bebè e la showgirl ha già svelato che sarà una femminuccia.

La nascita è prevista per il periodo estivo.