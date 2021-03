Sabato 20 marzo, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici condotto da Maria De Filippi. Al termine della prima sfida, la padrona di casa ha chiamato in studio Pio e Amedeo. I comici pugliesi, oltre ad annunciare il loro nuovo programma, hanno preso di mira Stefano De Martino. Nel dettaglio, Pio e Amedeo hanno ironizzato sulla gravidanza di Belen Rodriguez - ex moglie del danzatore campano. Su Instagram, la showgirl argentina ha replicato al duo comico in modo piccato.

L'episodio incriminato

Pio e Amedeo hanno annunciato al Serale di Amici che ad aprile torneranno sul piccolo schermo con un loro programma.

Successivamente, il duo comico si è divertito a prendere in giro la padrona di casa per via del rigido protocollo anti-contagio messo in atto dal Biscione.

In un secondo momento, il duo si è concentrato sulla nascita della prima figlia di Stash: "L'hai fatto il battesimo? Maria De Filippi farà da madrina?" L'attenzione di Pio e Amedeo poi si è spostata su Stefano De Martino. Nel dettaglio, uno dei due comici ha cominciato a fare un applauso e congratularsi con il danzatore campano: "Anche lui diventa di nuovo papà". In un momento è calato il gelo in studio. L'altro componente del duo ha sottolineato che Belen Rodriguez non aspetta un figlio dall'ex marito ma da un altro uomo. A quel punto del siparietto, il comico, dopo avere compreso la gaffe, ha proseguito con lo sketch: "Eh ma Belen li sceglie tutti uguali".

Poi, con tono ironico ha chiesto a De Martino se avesse preso bene la seconda gravidanza dell'ex moglie. Ma non solo, Pio e Amedeo hanno anche ironizzato sulla professione svolta dal nuovo compagno di Belen Rodriguez.

La stoccata della showgirl argentina

Il giorno dopo la messa in onda del Serale di Amici, su Instagram Belen Rodriguez ha rotto il silenzio.

La diretta interessata ha postato sul proprio account social una foto in cui è ritratta una saponetta. Nella didascalia la showgirl argentina ha scritto: "Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca".

A quanto pare, Belen non sembra avere apprezzato l'ironia dei comici Pio e Amedeo. In passato ,la più grande di casa Rodriguez non ha nascosto di avere sofferto per la fine del matrimonio con Stefano De Martino: i due coniugi avevano provato a ricucire il loro rapporto, ma durante il primo lockdown la coppia è scoppiata definitivamente.

Anche quest'ultimo in studio è rimasto spiazzato per la frase del duo comico riguardante l'ex moglie. Lo stesso Stefano, imbarazzato, ha infatti ammesso che, se avesse riso troppo poi avrebbe rischiato di offendere qualcuno mentre se non rideva avrebbe offeso Pio e Amedeo. Insomma, una situazione del tutto imbarazzante anche per il giudice del Serale di Amici.