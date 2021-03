Il 20 marzo, nel corso della prima puntata del serale di Amici 20, è stata tirata in ballo Belen Rodriguez (sebbene fosse assente in studio). Complice la presenza dell'ex marito Stefano De Martino, nelle vesti di giurato di questa ventesima edizione dello show, il duo comico composto da Pio e Amedeo, hanno fatto ironia sulla gravidanza della showgirl argentina, facendo gli auguri a Stefano perché stava per diventare padre per la seconda volta. Peccato, però, che Belen abbia "voltato pagina" e il padre del suo secondo bebè sia il giovane Antonino Spinalbese.

Così, questa mattina, Belen ha rotto il silenzio social ed ha lanciato una frecciatina al vetriolo che non è passata inosservata.

Stefano De Martino e Belen nel mirino di Pio e Amedeo ad Amici 20

Nel dettaglio, durante l'appuntamento con il serale di Amici 20, Pio e Amedeo si sono lasciati andare ad una serie di battute legate alla notizia della seconda gravidanza di Belen.

Un siparietto che ha creato un po' di imbarazzo in studio, soprattutto da parte dello stesso Stefano De Martino, il quale ha ammesso che si trovava in difficoltà perché non sapeva se ridere oppure no.

L'ex marito di Belen, infatti, ha ammesso che non voleva essere frainteso e per questo motivo non ha proferito parola sulle battute che facevano Pio e Amedeo in studio ad Amici, legate anche alla professione dell'attuale fidanzato di Belen (che prima di conoscerla lavorava in un salone di parrucchiere).

Duro attacco contro Pio e Amedeo

Le esternazioni di Pio e Amedeo, su Belen Rodriguez, hanno scatenato un acceso dibattito in rete e sui social.

Tanti spettatori, infatti, si sono schierati contro i due comici pugliese, ritenendo che il loro monologo sia stato di cattivo gusto e sottolineando il fatto che non avrebbero dovuto permettersi di scherzare in quel mondo nei confronti di Stefano De Martino e della stessa showgirl argentina che non era presente in trasmissione.

Contro il duo comico pugliese, si è schierato anche il giornalista Gabriele Parpiglia che ha bollato con l'aggettivo "pessimo", il momento portato in scena ieri sera ad Amici 20 da Pio e Amedeo.

La frecciatina di Belen Rodriguez dopo la polemica

Questa mattina anche Belen ha rotto il silenzio social e lo ha fatto a "modo suo", lanciando una frecciatina e facendo un po' di chiarezza su questa polemica che vede coinvolto anche l'ex marito Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago.

Belen ha pubblicato su Instagram la foto di una saponetta (quelle che si usano per la detersione delle mani) ed ha scritto: "Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca".

Immediata la reazione dei fan, i quali hanno precisato che Stefano in quel contesto si è comportato da "vero signore".