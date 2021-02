Belen Rodriguez continua a essere al centro dell'attenzione mediatica e recentemente si è parlato moltissimo di lei per la notizia ufficiale della sua seconda gravidanza. La showgirl argentina, infatti, aspetta il suo secondo figlio da Antonino Spinalbese, con il quale ormai fa coppia fissa dalla scorsa estate. Sui social Belen non perde occasione per ribadire il suo grande amore nei confronti del ragazzo che presto la renderà mamma per la seconda volta, ma non tutti i fan gradiscono i suoi post e qualcuno ha tirato in ballo il suo ex marito Stefano De Martino, al punto da far sbottare la showgirl.

Lo sfogo di Belen Rodriguez sui social che replica alle critiche dei fan

Nel dettaglio, Belen sui social ha postato un video dove la si vede concedere un bacio al suo amato Antonino, con tanto di didascalia che recita un continuo "Te amo".

Immediata la reazione dei fan che hanno prontamente commentato il post di Rodriguez. Un utente, ad esempio, ha risposto "che tristezza", scatenando subito l'ira della showgirl che non le ha di certo mandate a dire.

"Signora se lei vede tristezza in un bacio vuol dire che è lei è proprio triste, non dia la colpa a me! Mica sto baciando lei" ha risposto Belen sul suo profilo Instagram.

Un altro fan l'ha accusata di "innamorarsi troppo facilmente" e di "fare figli a destra e sinistra", con tanto di stoccata finale che ha tirato in ballo anche il suo ex Stefano De Martino, padre del primo figlio di Belen, il piccolo Santiago.

'Sono fatti miei' sbotta Belen rispondendo a un fan che cita l'ex marito Stefano De Martino

"Un uomo come Stefano non lo troverai più" ha scritto qualcuno all'argentina più amata del piccolo schermo che, anche questa volta, non è rimasta in silenzio e ha prontamente replicato.

"Sono ca... miei" ha sbottato Belen su Instagram in merito alle critiche le sono state fatte, compresa quella che non avrebbe trovato un uomo come De Martino.

Del resto Belen è stata molto chiara nel corso delle sue ultime interviste e ha ammesso che quello con De Martino è un capitolo definitivamente chiuso.

La nuova vita di Belen Rodriguez dopo l'addio a Stefano De Martino

Le loro strade si sono separate definitivamente, al punto che oggi Belen ha scelto di mettere su famiglia con un altro uomo, che ha definito una persona "gentile" in grado di saper conquistare il suo cuore.

Secondo le ultime dichiarazioni televisive di Belen, il giovane Antonino ha saputo conquistare fin dal primo momento anche il piccolo Santiago, che lo avrebbe subito "promosso" come nuovo fidanzato della sua mamma e adesso anche futuro padre della sorella che arriverà nel corso dei prossimi mesi.