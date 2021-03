Can Yaman e Diletta Leotta sono ormai al centro dei Gossip dall'inizio di gennaio, per via della loro storia d'amore. La frequentazione fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la conduttrice sportiva sta destando molto interesse nei media, al punto che la coppia viene seguita in ogni suo spostamento. In base a delle indiscrezioni trapelate nel tardo pomeriggio di martedì 23 marzo, sembrerebbe che Can e Diletta avrebbero preso un aereo per andare a Catania, città natale di Leotta. Sembrerebbe quindi che Yaman e la presentatrice di Dazn abbiano fatto pace, dopo una presunta lite avvenuta il 22 marzo.

Can Yaman potrebbe conoscere il papà di Diletta Leotta

Sul blog di Maurizio Sorge è stata pubblicata una notizia relativa alla coppia del momento, nella quale è riportato che l'attore di Istanbul e la presentatrice sportiva, avrebbero preso un volo Alitalia per raggiungere la Sicilia. Nello specifico, Can Yaman e la sua fidanzata si sarebbero recati a Catania, città di origine della show girl. Non è escluso, pertanto, che Diletta Leotta decida di presentare il suo compagno a suo padre.

La presunta lite fra Can Yaman e Diletta Leotta

Nelle ultime ore era trapelata l'indiscrezione secondo cui il futuro Sandokan e la conduttrice di Dazn avrebbero avuto una discussione. In base alle informazioni circolate, nella giornata di lunedì 22 marzo, in un maneggio, Yaman e Leotta avrebbero dovuto fare uno shooting, ma qualcosa sarebbe andato storto.

Nello specifico, Diletta si sarebbe accorta, una volta giunta sul luogo e in procinto di realizzare un servizio fotografico, di non avere tutto l'occorrente. Per via dell'assenza di tutta l'attrezzatura necessaria, la show girl avrebbe litigato con il suo fidanzato e avrebbe preso una decisione drastica.

Fra Can Yaman e Diletta Leotta sarebbe tornato il sereno

Diletta Leotta, in base alle informazioni trapelate, avrebbe lasciato il maneggio, mentre Can Yaman si sarebbe recato in hotel e avrebbe fatto le valigie. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno avrebbe lasciato l'albergo che l'ha ospitato nelle ultime settimane trascorse a Roma e, in base alle informazioni raccolte, sembrava che potesse aver deciso di trovare rifugio dai suoi amici Roberto Macellari o Francesco, ma così non sembrerebbe essere stato.

Le valigie preparate dall'attore di Istanbul gli sarebbero servite per prepararsi al viaggio a Catania con la sua fidanzata. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti su Diletta Leotta e Can Yaman, per scoprire se il futuro Sandokan conoscerà veramente il papà di Diletta.