Sta per tornare in onda su Rai 1 una delle fiction più amate dal pubblico. Trattasi del La compagnia del cigno 2, con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle, che nella serie sono marito e moglie. Dopo il grande successo della prima stagione, la Rai ha deciso di puntare di nuovo su questo prodotto televisivo con la produzione delle nuove puntate che andranno in onda a partire da domenica 11 aprile e si preannunciano ricche di colpi di scena per i giovani ragazzi del conservatorio Verdi di Milano.

Le novità de La compagnia del cigno 2, anticipazioni: arriva Teoman Kayà

Nel dettaglio, le primissime anticipazioni su La compagnia del cigno 2 rivelano che il cast è stato riconfermato, ma ci sarà anche un'importante new entry.

Trattasi del nuovo direttore d'orchestra Teoman Kayà che, con la sua presenza, non farà altro che acuire ancora di più le tensioni all'interno del conservatorio.

In passato, infatti, il nuovo maestro ha studiato proprio nel conservatorio dove adesso verrà chiamato a insegnare ai giovani allievi. Durante gli studi è diventato molto amico di Luca Marioni, ma la loro amicizia è terminata a causa di un tradimento.

Ci sarà un salto temporale di due anni nella seconda stagione

Le anticipazioni de La compagnia del cigno 2 rivelano che il ritorno di Teoman potrebbe non portare a qualcosa di positivo, dato che il nuovo maestro avrà un piano ben preciso che potrebbe addirittura causare dei grossi problemi non solo a Marioni, ma anche a sua moglie Irene e ai vari ragazzi del conservatorio.

Le lezioni per i vari ragazzi, infatti, non saranno più le stesse e si respirerà un clima particolarmente teso. Le sorprese non sono finite qui, perché la trama della seconda stagione rivela che ci sarà un salto temporale di ben due anni e quindi il pubblico ritroverà i ragazzi cresciuti e a un passo dalla maturità.

Barbara, Sofia, Sara, Matteo, Domenico, Robbo e Rosario dovranno fare i conti con i problemi legati alla loro età e non sarà affatto facile portare avanti questo percorso, dato che spesso si ritroveranno anche l'uno contro l'altro, pur di poter prevalere.

Dall'11 aprile le nuove puntate de La compagnia del cigno 2 su Rai 1

Insomma, un appuntamento da non perdere per tutti i fan de La compagnia del cigno 2 a partire da domenica 11 aprile su Rai 1, serata in cui la serie dovrebbe vedersela contro le puntate speciali di Avanti un altro di sera, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti che andrà a occupare la fascia di prima serata lasciata libera da Live - Non è la d'Urso.

Due prodotti decisamente fortim ma va detto che la prima stagione de La compagnia del cigno ha registrato una media di oltre cinque milioni e mezzo di spettatori e, nel caso in cui dovesse riconfermarli, con la seconda stagione si tratterebbe di un grandissimo successo dal punto di vista dell'auditel.

Ritorna anche Un passo dal cielo 6 con Daniele Liotti

Oltre al ritorno de La compagnia del cigno la Rai, per la stagione televisiva primaverile, farà affidamento anche sulla sesta stagione di Un passo dal cielo - I Guardiani con protagonista Daniele Liotti.

La partenza per questa fiction è fissata per giovedì 1° aprile e anche in questo caso non mancheranno i colpi di scena, dato che Francesco Neri dovrà fare i conti con la nuova vita da affrontare in seguito alla morte della sua amata Emma, venuta a mancare poco dopo il loro matrimonio.

Due serie che promettono molto bene sulla carta e che sicuramente potranno dare grandi soddisfazioni agli ascolti del prime time di Rai 1 per i prossimi mesi.