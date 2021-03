La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta prosegue a gonfie vele. Sebbene i due non si facciano vedere spesso insieme e anche sui social da un po' di tempo non pubblicano più in foto e video di coppia, le indiscrezioni rivelano che non ci sarebbe nessuna aria di crisi. Recentemente i due hanno trascorso un nuovo weekend insieme, durante il quale l'attore turco di DayDreamer ha conosciuto anche il fratello chirurgo di Diletta e intanto si vocifera che dopo le spese folli per gli alberghi in cui hanno soggiornato, la produzione cinematografica di Can gli avrebbe messo a disposizione un budget mensile per affittare una casa a Roma.

La produzione di Sandokan stabilisce un budget mensile per l'affitto di Can Yaman

Nel dettaglio, da un po' di tempo Can si trova nella Capitale dove si sta allenando al meglio in vista dell'inizio delle riprese di Sandokan, la nuova serie televisiva prodotta dal Lux Vide, che lo vedrà protagonista assoluto.

Trattasi del primo ruolo di spicco per Can in una fiction italiana, dopo il cameo in Che Dio ci aiuti 6, la popolare serie televisiva con Elena Sofia Ricci, dove l'attore turco si è ambientato subito bene, conquistando il cuore dei vari attori e della produzione.

Ebbene, tornando all'impegno con Sandokan, il paparazzo Maurizio Sorge ha fatto sapere che la produzione cinematografica gli ha messo a disposizione un budget di 10 mila euro al mese.

Spese folli per Can e Diletta in albergo?

In questo modo Can potrà prendere in affitto una casa dove poter ospitare la sua amata Diletta durante le trasferte romane della conduttrice sportiva, "visti i conti salati che diversamente paga per gli hotel". Del resto durante questi mesi in cui Can e Diletta sono stati paparazzati dai fotografi delle varie riviste di Gossip, sono stati beccati sempre all'interno di alberghi super-lussuosi, dove una notte arriverebbe a costare anche oltre i 1500 euro.

Così, per far fronte a queste ingenti spese per la coppia più chiacchierata del momento, la produzione della fiction avrebbe messo a disposizione di Can questo "tetto mensile" così da potergli permettere di prendere in affitto un appartamento a Roma.

Il problema di Can Yaman al setto nasale: interviene il fratello di Diletta

E, proprio nei giorni scorsi, l'attore turco è stato beccato in giro per la Capitale in compagnia della mamma di Diletta, mentre andavano a perlustrare possibili case da prendere in affitto.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Intanto nei giorni scorsi Can ha avuto modo di conoscere anche Mirko, il fratello chirurgo della Leotta che presto lo aiuterà a risolvere un problema estetico.

A quanto pare, infatti, Can Yaman ha un problema al setto nasale e sarà proprio il fratello della sua fidanzata a prendersi cura di lui.