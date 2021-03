Tra Can Yaman e Diletta Leotta procede tutto nel migliore dei modi. La love story tra i due continua ad essere al centro della ribalta mediatica, complici anche le dediche d'amore che continuano a scambiarsi sui social. Proprio ieri sera, la bella Diletta ha trascorso una serata in compagnia di un gruppo di amiche, per seguire tutte insieme la prima serata del Festival di Sanremo. Con lei non c'era l'amato attore turco ma a quanto pare sarebbe sempre presente nei suoi pensieri.

La serata di Diletta Leotta con le amiche per guardare Sanremo: assente Can Yaman

Nel dettaglio, Diletta ha trascorso la serata di ieri con le sue amiche tra cui vi era anche un personaggio ben noto al pubblico di Uomini e donne.

Trattasi dell'ex corteggiatrice Nicole Mazzoccato, che in molti ricordano per essere stata una corteggiatrice ai tempi del trono di Fabio Colloricchio.

La serata è andata avanti tra musica e sushi e non sono mancati i momenti in cui la bella Diletta si è "cimentata" in una performance musicale, cantando la strofa di un brano di Salmo.

In particolar modo, come sottolineato anche da Deianira sul suo profilo social, ha colpito la frase: "Sperando che l'amori non passi" pronunciata dalla conduttrice sportiva che non ha saputo trattenere le risate.

'Sperando che l'amore non passi' dice Diletta sui social

Possibile riferimento alla sua relazione con Can Yaman? I dubbi non mancano, complice anche il fatto che Diletta e l'attore turco protagonista della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, hanno decisamente affrettato le tappe nel corso di questi mesi.

Dopo le prime paparazzate insieme si è passati al rumors della convivenza in coppia a Roma fino ad arrivare alla notizia della presunta gravidanza di Diletta. Si vocifera, infatti, che la conduttrice sportiva possa essere in dolce attesa del suo primo bambino da Can.

Un'indiscrezione che ha preso sempre più piede sul web e sui giornali anche se da parte di Diletta e Can non c'è mai stata la conferma ma neppure la smentita.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La foto di Can Yaman con il fratello di Diletta Leotta

In attesa di scoprire come si evolverà la relazione e quali saranno i prossimi colpi di scena, Can Yaman sempre sui social ha recentemente postato una foto in compagnia del fratello di Diletta.

A quanto pare, quindi, le conoscenze in famiglia proseguono a gonfie vele e dopo mamma Ofelia, Can ha avuto modo di trascorrere del tempo anche con Mirko, il fratello chirurgo della conduttrice di Dazn.

E intanto, Can si sta dedicando 'anima e corpo' agli allenamenti per le riprese di Sandokan, la serie tv evento che sarà prodotta da Lux Vide e che lo vedrà protagonista assoluto nei panni della tigre di Mompracem.