Can Yaman prossimamente sarà in tv con Amore ostinato. Mediaset ha infatti acquistato i diritti per la serie del 2015 Inadina Ask. Il pubblico italiano potrebbe vedere sul piccolo schermo l'attore turco, venticinquenne, nella fiction in cui ha debuttato. Oltre al successo di ormai sei anni fa, il fidanzato di Diletta Leotta sarà in televisione anche con Mr. Wrong.

Can Yaman prossimamente in tv con Amore ostinato

Can Yaman è il divo del momento e Mediaset sembra aver puntato gli occhi su di lui, acquistando i diritti per trasmettere due serie televisive in cui l'attore di Istanbul è il protagonista.

Prossimamente, i telespettatori italiani potranno vedere una serie tv ormai datata, perché risale al 2015, quando il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno aveva solo 25 anni ed era al suo debutto. Dopo il successo nella penisola iberica di Amore ostinato, il cui titolo originale è Inadina Ask, la potrebbe andare in onda sul piccolo schermo già a partire dall'estate del 2021.

Can Yaman in Amore ostinato interpreta il ruolo di presidente in una società

Al centro di Amore ostinato ci sarà una storia d'amore fra Yalin, interpretato da Can Yaman e Defne, interpretata da Açelya Topaloğlu. L'attore di Istanbul sarà il presidente di una società e un giorno si imbatterà in una neolaureata appena assunta nella sua azienda. All'inizio della storia ci sarà un misunderstanding, in quanto la giovane scambierà il suo datore di lavoro per un addetto alla sicurezza e si farà alzare la lampo da lui, per fare in fretta all'appuntamento di lavoro.

Già da subito, fra i protagonisti di Amore ostinato scatterà il colpo di fulmine e la serie tv narrerà le vicende della coppia.

Mediaset trasmetterà anche Mr. Wrong, serie tv con Can Yaman

Il successo di Can Yaman in Italia non sembra arrestarsi e Mediaset, oltre ad aver acquistato i diritti per trasmettere Amore ostinato, ha ottenuto anche la possibilità di vedere nel proprio palinsesto, anche Mr.

Wrong. L'attore turco, in Bay Yanlis, interpreterà il 'Signor sbagliato' per circa quaranta episodi. L'analogia fra le due nuove fiction che prossimamente verranno trasmesse da Mediaset è che il fidanzato di Diletta Leotta, in entrambe, si sposa. Anche nella vita reale, l'attore di Istanbul potrebbe essere in procinto di convolare a nozze con la sua compagna.

I Gossip riguardanti il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la conduttrice di Dazn sono all'ordine del giorno, ma da parte dei due giovani non è emersa ancora nessuna dichiarazione ufficiale riguardo ai fiori d'arancio. L'unica cosa certa, al momento, è che la presentatrice sportiva porta al dito un anello di circa 40.000 euro che Can Yaman le ha donato.