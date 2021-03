Il Grande Fratello Vip 5 è finito con la puntata di lunedì 1 marzo. A trionfare nell'edizione più lunga del reality è stato Tommaso Zorzi davanti all'ex velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli. Gli autori del programma sarebbero già all'opera sul cast che andrebbe a comporre il GF Vip 6. Paola Caruso ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Nuovo Tv' nella quale ha affermato che potrebbe divenire una prossima gieffina. La calabrese, in passato, aveva già parlato del reality show di Canale 5 esprimendo il suo rammarico per non potervi partecipare.

Le parole della soubrette

Nell'intervista, l'ex Bonas di 'Avanti un altro' ha parlato sia della sua nuova relazione che dei suoi progetti futuri dal punto di vista professionale e in riferimento a quest'ultimo aspetto ha dichiarato che si sente pronta per partecipare al Grande Fratello Vip.

La soubrette ha fatto intendere che potrebbe essere in trattativa con la produzione del programma. Caruso ha già partecipato ad un reality show, prendendo parte all'Isola dei Famosi nel 2016 e a Pechino Express su Rai Due. Proprio nel corso questo programma aveva scoperto di aspettare un figlio. La showgirl ha detto di poter tornare sul piccolo schermo in quanto il figlio Michelino, che ha avuto dalla storia d'amore con l'ex compagno Francesco Caserta, è divenuto più grande. Dopo la nascita del bambino, Paola Caruso aveva deciso di dedicare il suo tempo al piccolo, prendendosi così una pausa dal lavoro e dalle apparizioni in televisione. La calabrese, infatti, era presente sul piccolo schermo soltanto in qualche circostanza come ospite nei programmi condotti da Barbara D'Urso.

Paola Caruso, in passato aveva detto: 'Non posso entrare nella casa del GF Vip'

A novembre 2020 Paola Caruso aveva rilasciato un'altra intervista esprimendosi sul reality show ed aveva affermato: "Non posso entrare nella casa del GF Vip perché le assistenti sociali mi porterebbero via immediatamente mio figlio, in quanto sono il suo unico genitore".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In quell'occasione, la calabrese aveva deciso di parlare della sua situazione lavorativa, mettendo in evidenza di aver ricevuto un secco no anche da parte di Milly Carlucci riguardo una possibile partecipazione a 'Ballando con le stelle'. Paola Caruso è stata protagonista, inoltre, del calendario Maxi 2021 per 'For Men Magazine'. Tornando alla sesta edizione del Grande Fratello ancora non ci sono conferme circa la conduzione del reality.

Alfonso Signorini, che è stato al timone del programma nelle ultime edizioni, ha fatto sapere che si farà trovare pronto in caso di chiamata da parte di Mediaset.