Nuovo cambio programmazione in arrivo per DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV con Can Yaman che da un po' di tempo sta nuovamente andando in onda nel daytime di Canale 5. Fino a qualche tempo fa la serie è stata trasmessa anche nella prima serata della rete ammiraglia Mediaset ma, in queste ultime ore, c'è stato un cambio di palinsesto ufficiale. Gli appuntamenti in prima serata con DayDreamer, infatti, risultano sospesi da Canale 5, ma la soap proseguirà lo stesso nel daytime e sarà trasmessa anche al sabato pomeriggio.

Mediaset sospende la serie DayDreamer con Can Yaman dal prime time

Nel dettaglio, secondo quanto apprende Blasting News in anteprima, la serie tv DayDreamer - Le ali del sogno al momento risulta definitivamente sospesa dal palinsesto serale della rete ammiraglia Mediaset.

Già da qualche settimana gli appuntamenti in prima serata non sono stati trasmessi, complice la messa in onda delle partite di Champions League, ma i fan hanno sempre sperato sul possibile ritorno serale per la serie con Can Yaman, che ha affrontato anche la super sfida del Festival di Sanremo condotto da Amadeus e Fiorello.

In quell'occasione la serie tv con Can e Sanem è riuscita comunque a superare la soglia dei due milioni di spettatori, permettendo alla rete ammiraglia Mediaset di registrare un ascolto dignitoso contro la kermesse musicale di Rai 1.

Can Yaman 'sparisce' dal palinsesto serale per fare spazio a Sabrina Ferilli e Raoul Bova

Tuttavia DayDreamer non comparirà più nel prime time serale di Canale 5. Martedì 16 marzo è in programma un nuovo match di Champions League, mentre il prossimo 23 marzo sarà trasmessa la replica del film Ghost.

Per i martedì successivi, a cavallo tra fine marzo e aprile,, sono in programma dei nuovi appuntamenti con la Champions League e con dei film (sempre in replica).

Al mercoledì sera, invece, dal 24 marzo debutterà la nuova fiction "Svegliati amore mio" in prima visione assoluta con Sabrina Ferilli e Francesco Arca, poi dal 14 aprile sarà la volta di "Buongiorno mamma", la nuova serie con Raoul Bova.

Il ritorno di DayDreamer al sabato pomeriggio, a partire dal 27 marzo

Per DayDreamer non ci sarà più spazio nel palinsesto della prima serata, ma i fan possono stare tranquilli, perché la serie turca con Can Yaman proseguirà la sua messa in onda nel daytime. È confermato l'appuntamento quotidiano dalle 16:40 alle 17:15 circa, che dovrebbe andare avanti fino ai primi di maggio.

A partire dal 27 marzo, inoltre, la serie tornerà ad andare in onda anche al sabato pomeriggio: la messa in onda è prevista alle ore 15:30, così da poter fare da traino a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.