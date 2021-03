Can Yaman rompe il silenzio sulla sua amata Diletta Leotta. A distanza di mesi dalla notizia del loro fidanzamento, l'attore turco star della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, ha deciso di raccontarsi apertamente in una nuova intervista concessa alla rivista Vanity Fair, dove per la prima volta ha parlato della sua nuova relazione con la conduttrice volto simbolo della piattaforma Dazn. Una love story che ha tenuto banco sul web e sui giornali, tanto che nel corso delle ultime settimane si sono rincorse anche le voci di un possibile imminente matrimonio.

Le parole di Can Yaman sulla storia d'amore con Diletta

Tante le voci che, nel corso di questi mesi, si sono rincorse sulla coppia Can-Diletta, al punto che in tanti avevano messo in discussione questo sentimento, lasciando intendere che la loro fosse soltanto una storia d'amore studiata a tavolino per finire in copertina sulle riviste di Gossip e cronaca rosa.

Malgrado gli attacchi subiti sui social e sui giornali, Can e Diletta sono sempre andati avanti per la loro strada e hanno preferito non rilasciare dichiarazioni, limitandosi e concentrandosi sulla loro relazione che è cresciuta sempre più, giorno dopo giorno.

Adesso, però, Can ha scelto di rompere il muro del silenzio e per la prima volta ha parlato apertamente del suo rapporto con la dolce Diletta che sembra avergli rapito il cuore.

'Ho grande rispetto per lei" ha ammesso Can Yaman

"Con Diletta è un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto" ha ammesso l'attore turco protagonista della serie tv DayDreamer che ha fatto innamorare i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset.

"Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa" ha proseguito ancora Yaman nel corso della prima intervista in cui ha scelto di parlare della Leotta.

Un rapporto costruito sulla base della riservatezza: è questo ciò che i due innamorati si sono promessi fin dal primo momento in cui hanno capito di essersi innamorati l'uno dell'altra.

La verità di Can Yaman sul matrimonio con Diletta Leotta

"Quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme" ha aggiunto ancora Can che poi ha parlato per la prima volta anche del possibile matrimonio con Diletta, dopo le voci sempre più insistenti che circolano in queste settimane sul loro conto.

A tal proposito, il divo turco ha dichiarato: "Il matrimonio? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, seguo la spinta, veloce".

Pur non sbilanciandosi più di tanto e senza confermare (ma neppure smentire) le voci di queste ultime settimane sulle nozze, Can ha ammesso che preferisce tenere la sorpresa e quindi non sbilanciarsi più di tanto sull'argomento nozze.