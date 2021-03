Che Dio ci aiuti 7 dovrebbe essere confermata dalla Rai. In attesa del gran finale della sesta stagione in programma giovedì 11 marzo su Rai 1, i numerosi fan della Serie TV con Elena Sofia Ricci, si chiedono già quale sarà il futuro di questa fiction che ha appassionato anche quest'anno una media di oltre cinque milioni e mezzo di spettatori. Il finale della sesta serie si preannuncia particolarmente interessante e potrà contare sulla presenza di Can Yaman, l'attore turco portato al successo dalla serie tv DayDreamer - Le ali del sogno (trasmessa su Canale 5) il quale potrebbe entrare a far parte del cast fisso della settima stagione.

Parla la sceneggiatrice di Che Dio ci aiuti 6

Silvia Leuzzi, una delle sceneggiatrici della serie, ha raccontato in un'intervista concessa a "FanPage" un po' di retroscena su quello che potrebbe accadere in Che Dio ci aiuti 7.

Nel dettaglio, ha svelato che la presenza sul set di Can Yaman seppur nelle vesti di guest-star per una sola puntata, è stata accolta positivamente da tutti il gruppo di attori che ormai da anni fanno parte del parterre di personaggi della fiction di Rai 1.

"Ci siamo resi conto che nel convento ci sta benissimo, è ben integrato nel mondo di Che Dio ci aiuti" ha ammesso la sceneggiatrice della serie parlando dell'esperienza vissuta sul set da Can Yaman.

Can Yaman è stato accolto bene dal cast di Che Dio ci aiuti

Tutti i protagonisti della serie si sono trovati benissimo a condividere il set con Can che è apparso come una persona carina e disponibile con tutti. Anche il regista della fiction, come svelato da Leuzzi, si è trovato molto bene a lavorare con Yaman.

Insomma l'attore turco dopo aver conquistato il pubblico femminile di Canale 5 si appresta a far breccia anche nel cuore degli spettatori della Rai.

Questa, infatti, sarà la sua prima comparsa ufficiale sui canali della televisione di Stato, in attesa di scoprire a quale gruppo televisivo sarà destinata la prima stagione di Sandokan, il nuovo progetto che vedrà protagonista Can nei panni della "Tigre di Mompracem".

Il retroscena su Can Yaman: potrebbe far parte del cast di Che Dio ci aiuti 7

Cosa succederà allora in futuro? Can Yaman entrerà a far parte del cast di Che Dio ci aiuti 7? La sceneggiatrice della fiction, pur non sbilanciandosi più di tanto, non ha escluso a priori questa possibilità.

"Non posso fare spoiler, però sì potrebbe essere anche un lancio per qualcosa di più" ha ammesso Silvia Leuzzi in merito alla presenza di Can in questa sesta serie e al suo futuro nella fiction campione di ascolti che chiuderà il suo ciclo di appuntamenti inediti giovedì 11 marzo.