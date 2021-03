Ieri sera, giovedì 11 marzo, è andato in onda su Rai 1 il finale di stagione della sesta serie di Che Dio ci aiuti con protagonista l'attrice Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. La domanda che subito si sono fatti gli appassionati della fiction è se ci sarà o meno una settima stagione. In particolare la sceneggiatrice Silvia Leuzzi ha commentato l'ipotesi dell'arrivo dei nuovi episodi di Che Dio ci aiuti e l'indiscrezione secondo la quale Can Yaman potrebbe far parte del cast.

Silvia Leuzzi: 'Speriamo di poter tornare presto a lavorare a Che Dio ci aiuti'

L'ipotesi di una settima serie è molto concreta, anche se la sceneggiatrice Silvia Leuzzi ha dichiarato che 'Che Dio ci aiuti 7' non è ancora in fase di scrittura, in quanto le riprese della sesta stagione si sono concluse solo da poche settimane.

Poi la donna ha detto: 'Se ci sarà la disponibilità, noi saremo pronti a lavorare alla sceneggiatura della prossima serie. Anzi noi speriamo di poter iniziare a lavorare molto presto'.

Allo stesso tempo la sceneggiatrice ha voluto anche aggiungere che l'obiettivo è sicuramente quello di andare avanti però senza mai snaturare il prodotto. Poi Leuzzi ha anche affermato: 'Il format di Che Dio ci aiuti potrebbe andare avanti all'infinito, in quanto attraverso la protagonista, si può dar voce a tanti personaggi e tematiche molto importanti'.

Can Yaman potrebbe far parte del cast della fiction

Inoltre la sceneggiatrice della fiction targata Rai ha anche parlato della possibilità che l'attore turco Can Yaman, possa diventare a tutti gli effetti uno dei protagonisti dell'eventuale settima stagione.

Queste le parole della sceneggiatrice Silvia Leuzzi: 'Non posso sbilanciarmi più di tanto, in quanto non posso fare uno spoiler però sì, potrebbe essere anche un lancio per qualcosa in più'.

A Can Yaman farebbe piacere prendere parte a Che Dio ci aiuti 7

Intanto Can Yaman ha avuto modo di commentare il suo ruolo di guest star nel finale della sesta stagione della serie televisiva.

Questo quanto affermato dall'attore turco: 'È la prima volta che partecipo a una Serie TV come ospite, di solito sono sempre uno dei protagonisti'. Poi Can ha aggiunto che non conosceva la serie e quindi prima di partecipare ha dovuto informarsi e gli farebbe molto piacere se dovesse avere un ruolo anche in un'eventuale settima stagione.

Non resta che attendere i prossimi giorni per sapere ufficialmente dai vertici Rai se Che Dio ci aiuti 7 verrà confermata e da chi sarà composto il nuovo cast.

Non è da escludere infatti che molti dei protagonisti delle ultime stagioni possano essere confermati anche in questa eventuale settima serie.