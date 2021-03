Secondo le anticipazioni della soap opera turca Daydreamer-le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 15 a venerdì 19 marzo ci saranno diverse novità e colpi di scena. In particolare Sanem Aydin e Can Divit si ritroveranno bloccati sulla barca del fotografo e saranno costretti a chiarirsi.

Leyla e Emre vorranno andare a vivere insieme

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5 Leyla sarà pronta a diventare madre e quindi lei ed Emre inizieranno a vedere alcuni appartamenti per andare a vivere da soli. Questa cosa però non sarà vista di buon occhio dai genitori della ragazza.

Intanto Yigit vorrà sposare a tutti i costi Sanem e così le farà un'altra volta una proposta di matrimonio. Nonostante ciò gli amici della scrittrice proseguiranno con i propri stratagemmi per fare in modo che la ragazza si avvicini nuovamente a Can.

In particolare Mihriban avrà una grande idea: andrà da Sanem e le chiederà di fare da babysitter alla sua bambina. In realtà però dietro questa proposta ci sarà un piano ben preciso della donna: fare in modo che la Aydin e il fotografo si trovino da soli nella stessa stanza.

Sanem rimarrà bloccata sulla barca di Can

Poco dopo Can Divit pagherà un investigatore privato che dovrà scavare a fondo nella vita privata dell'editore Yigit, il quale sarà convinto che Can stia partendo nuovamente per un altro dei suoi viaggi e così andrà da Sanem a dirglielo.

La giovane correrà dal fotografo che si trova sulla propria barca e resterà bloccata lì. In realtà l'uomo non stava andando via, ma voleva solo vendere l'imbarcazione.

Successivamente Yigit vorrà denunciare gli ospiti della tenuta di Mihiriban per scarsa igiene.

Intanto, Huma terrà d'occhio Leyla ed Emre che hanno invitato Mihiriban, Aziz, Mevkibe e Nihat a una lezione di tango.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Can e Sanem faranno la pace

Nel mentre Can e Sanem ritrovandosi bloccati sulla barca saranno costretti a parlarsi, sarà in questo momento che riusciranno a chiarirsi e a ritrovare una certa sintonia. Infatti la giovane scrittrice si scuserà con il Divit per aver provato a cambiarlo e allo stesso modo anche il fotografo chiederà perdono alla ragazza.

Tra i due quindi tornerà il sereno, anche se a breve un altro avvenimento sconvolgerà le loro vite.

Infatti Can e Sanem ancora non sanno che il marito di Ceren ha presentato una denuncia contro la Fikri Harika per produzione e vendita di creme contraffatte.