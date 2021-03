La sesta stagione di Che Dio ci aiuti è giunta al termine e giovedì, 11 marzo, andrà in onda l'ultima puntata della fortunata Serie TV con Elena Sofia Ricci. Secondo le anticipazioni ci saranno molte sorprese per i telespettatori che hanno seguito numerosi la fiction di Rai 1. Suor Angela sarà combattuta sul rivelare o meno la verità su suo padre ad Erasmo e quando lo farà avrà dei sospetti sulla sincerità del fratello, mentre per Nico arriverà il giorno delle nozze con Ginevra.

Nico si farà aiutare da Monica per i preparativi del matrimonio: spoiler Che Dio ci aiuti

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti raccontano che giovedì,11 marzo, andranno in onda gli ultimi due episodio della serie televisiva.

Nel primo episodio i riflettori saranno puntati sui dubbi di suor Angela che dopo aver scoperto la verità su suo padre non saprà se parlare o meno con Erasmo. I preparativi per il matrimonio di Nico e Ginevra, intanto, andranno avanti e il futuro sposo si farà aiutare da Monica, la sua ex fidanzata ancora innamorata di lui. L'inconscio dell'avvocato, tuttavia, giocherà un brutto scherzo che potrebbe mettere in dubbio il grande passo che sta per fare. Nel frattempo, Azzurra si sentirà ormai decisa nel suo percorso di suora, mentre Carolina inizierà a comportarsi in modo strano. Il misterioso passato della ragazza potrebbe rivelarsi ancora non del tutto superato.

Al convento arriva Can Yaman: spoiler giovedì 11 marzo

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti dell'11 marzo, rivelano che nell'ultimo episodio di giovedì sera, suor Angela deciderà di parlare con suo fratello e dirgli che suo padre in realtà lo ha usato per ottenere il rene di cui aveva bisogno.

Il ragazzo, tuttavia, non reagirà nel modo in cui si aspettava, ma sembrerà restare indifferente alla cosa. Secondo suor Angela, il giovane potrebbe non averle detto tutto, e infatti la donna non si sbaglierà: in realtà Erasmo ha pronto un piano. Il tanto atteso momento delle nozze arriverà per Nico e Ginevra, ma ci saranno numerosi imprevisti che potrebbero rischiare di far saltare la cerimonia.

Inoltre, l'ultima puntata di Che Dio ci aiuti vedrà una speciale guest star: Can Yaman interpreterà un nuovo arrivo al convento e il suo fascino non passerà inosservato. Per Azzurra, il ragazzo sarà l'ennesima tentazione per la sua vocazione e la novizia farà di tutto per stare lontano dal ragazzo: la sua fede sarà più forte di tutto?

Per sapere come si concluderà la sesta stagione di Che Dio ci aiuti non resta che guardare l'ultima puntata, giovedì 11 marzo, alle 21:30 su Rai 1.

Intanto la regista non ha voluto anticipare niente sulla settima stagione, ma l'unica cosa certa è che ci sarà.