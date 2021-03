Maurizio Costanzo sembra avere le idee sul futuro televisivo di Dayane Mello dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip. Secondo il marito di Maria De Filippi, la modella brasiliana potrebbe mettersi in gioco sentimentalmente a Uomini e donne come tronista. L'ex gieffina d'altronde, anche all'interno della casa, non ha mai nascosto il desiderio di innamorarsi e di trovare il grande amore.

Maurizio Costanzo su Dayane: 'Come tronista a U&D potrebbe mettersi in gioco sentimentalmente'

Sulla rubrica che da anni tiene sul settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo ha parlato di Dayane Mello, quarta classificata nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Il giornalista non ha mai nascosto il suo apprezzamento per la modella brasiliana, tanto da dichiarare che Dayane secondo lui, avrebbe meritato di vincere, visto l'ottimo percorso all'interno della Casa di Cinecittà. Visto che, attualmente l'ex gieffina è single, Maurizio Costanzo non esclude una sua partecipazione a Uomini e donne come tronista e, tal riguardo ha puntualizzato: 'Potrebbe mettersi in gioco dal punto di vista sentimentale''. Non sarebbe la prima volta che nel dating show di Maria De Filippi vengano chiamati degli ex gieffini come tronisti. Ultimo in ordine di tempo, è stato Daniele Dal Moro, reduce dal GF Vip.

Dopo il GF Vip, Dayane Mello si dedica alla figlia Sofia

Mentre Maurizio Costanzo vede un futuro da tronista per Dayane Mello, la modella, dopo l'uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, si sta godendo la compagnia della figlia Sofia.

Dopo quasi sei mesi di lontananza madre e figlia sembrano inseparabili ma molti si stanno chiedendo quali saranno i sui prossimi impegni lavorativi. Al contrario degli altri ex concorrenti, la modella brasiliana al momento sembra essere più concentrata sulla famiglia che sul lavoro, anche se le proposte lavorative sembrano non mancarle. Dopo le parole di Costanzo ad esempio, Maria De Filippi potrebbe coinvolgerla in qualche suo programma.

Quale futuro in Tv per Dayane Mello?

In attesa di scoprire se Dayane Mello riapparirà a breve in qualche programma Tv, facendo una ricerca sulla sua carriera, si viene a sapere che la giovane si è trasferita in Italia nel 2014, iniziando a lavorare come modella. Sempre nel 2014 ha fatto la sua prima apparizione in Tv come concorrente di Ballando con le stelle, in coppia con Samuel Peron.

Molti telespettatori la ricorderanno anche nel 2017 come naufraga dell'Isola dei famosi, edizione in cui era inviato Stefano Bettarini e con il quale ebbe un breve flirt. Nel 2019 invece, in coppia con Ema Kovac, ha partecipato a Pechino Express. Ora, grazie al Grande Fratello Vip, ha ottenuto ancora più popolarità e consensi da parte del pubblico, che potrebbero aprirgli le porte per un futuro lavorativo in Tv.