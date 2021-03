Prosegue l'appuntamento di successo con DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata Serie TV di Canale 5 in onda tutti i giorni in daytime. Le anticipazioni delle nuove puntate turche che, a breve, andranno in onda anche in Italia rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati in primis alla coppia composta da Emre e Leyla. I due, dopo aver coronato il loro sogno d'amore con le nozze, proveranno a costruire una famiglia insieme ma dovranno fare i conti con una clamorosa battuta d'arresto che metterà a durissima prova il loro rapporto, tanto che i due si ritroveranno in bancarotta.

Anticipazioni turche DayDreamer: l'agenzia dei Divit fallisce

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer raccontano che dopo la partenza improvvisata di Can, il quale deciderà di lasciare Istanbul per liberarsi dal pensiero di Sanem, le cose precipiteranno per tutti i componenti della famiglia Divit.

L'addio del fotografo, infatti, avrà delle pesantissime ripercussioni sull'andamento della Fikra: l'agenzia, infatti, subirà un grave crollo dal punto di vista economico al punto che i Divit saranno costretti a chiudere definitivamente i battenti.

Gli affari andranno male e l'agenzia perderà il suo potere: Emre e sua moglie, quindi, si ritroveranno di punto in bianco senza un lavoro e soprattutto ricoperti di debiti.

Le nuove trame turche della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, infatti, raccontano che i due si ritroveranno in bancarotta e la stessa situazione toccherà anche a mamma Huma.

Emre e Leyla finiscono in bancarotta

I Divit, infatti, dopo il fallimento della Fikra dovranno fare i conti con delle ingenti spese dal punto di vista legale che avranno delle pesantissime conseguenze sulle loro finanze.

Huma, ad esempio, sarà costretta a vendere la sua abitazione per ricavare il denaro necessario per potersi pagare i debiti e stare tranquilla.

Emre e Leyla, invece, non avendo una casa dove andare saranno costretti a chiedere aiuto ai genitori della ragazza. Per fortuna, Mevbike e Nihat, non si tireranno indietro e saranno in primo piano pronti a dare una mano alla coppia di sposi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sanem viene ricoverata dopo l'addio di Can: anticipazioni turche DayDreamer

I due, quindi, si trasferiranno a casa dei genitori di Leyla e nel frattempo spereranno di poter trovare al più presto una nuova occupazione che possa permettere loro di andare via di casa e mettere su famiglia.

Un'impresa che, in un primo momento non sarà per nulla facile, soprattutto per il fratello di Can.

Occhi puntati anche su Sanem: le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che dopo l'addio di Can, la donna si ritroverà a dover affrontare un crollo psicologico che la porterà al ricovero in una clinica specializzata.