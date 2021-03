Le ultime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno saranno un susseguirsi di colpi di scena. Sanem, stanca di lottare per far recuperare la memoria a Can, persa in seguito ad un drammatico incidente stradale, prenderà la drastica decisione di lasciare l'agenzia pubblicitaria e la tenuta di Mihriban per fare ritorno alla sua vecchia vita. La scrittrice comunicherà ai genitori di voler ricominciare da capo, riprendendo il suo lavoro alla bottega del padre.

Aydin minore delusa da Can

Le battaglie di Sanem per riconquistare Can saranno lunghe e difficoltose e non daranno i frutti sperati. Non solo la scrittrice dovrà investire tutti i guadagni derivanti dall'anticipo sul suo secondo romanzo per riacquistare il palazzo che un tempo ospitava la Fikri Hraika, ma dovrà fare i conti con la gelosia nei riguardi di Ayca.

La ragazza, nipote di un cliente dell'agenzia, sembrerà affine per stile di vita a Can e ciò infastidirà non poco Sanem. Ma accadrà qualcosa che farà mollare la spugna alla giovane Aydin, che prenderà coscienza del fatto che tutti i suoi tentativi sono falliti.

Infatti, dopo aver letto finalmente il romanzo che narra la sua storia d'amore con la dolce Sanem, Can chiederà alla ragazza di passare un giorno con lei immersi nella natura mostrandosi finalmente dolce ed affabile nei suoi riguardi. L'atteggiamento del fotografo, però, non piacerà per nulla alla scrittrice che penserà subito che la vicinanza del suo ex sia dettata solo dai sensi di colpa di quest'ultimo. A questo punto, la minore delle sorelle Aydin deciderà di cambiare vita, ritornando alle sue origini.

Sanem vorrà allontanarsi dal suo ex vista la tanta sofferenza provata nell'ultimo periodo.

Sanem decisa a riprendere il suo lavoro alla bottega di Nihat

Sanem lascerà la tenuta di Mihriban, presso la quale si era rifugiata dopo la partenza di Divit, e poi fatte le valigie si presenterà presso la casa dei suoi genitori al suo vecchio quartiere. Accolta dai signori Aydin, che saranno preoccupati per la scelta della figlia, Sanem comunicherà loro che intende ricominciare da capo e riprendere in mano la sua vita ripartendo dal suo passato, ricordando quali erano i suoi sogni, cioè fare la scrittrice e recarsi alle Galapagos.

Sanem non solo deciderà di lasciare il suo lavoro presso la Fikri Harika, per evitare di incontrare Can tutti i giorni, ma riprenderà anche l'impiego presso la bottega del padre, decidendo però di attivare un servizio di consegne a domicilio. Can ben presto verrà a sapere della scelta fatta dalla scrittrice e non resterà con le mani in mano, visto che pian piano i suoi ricordi inizieranno a venire a galla.