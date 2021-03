Nelle puntate finali di DayDreamer - Le ali del sogno Sanem si ritroverà a provare di nuovo una forte gelosia. Come svelano le trame provenienti dalla Turchia l'arrivo di Ayca, nipote di un cliente dell'agenzia, infastidirà non poco Sanem, poiché la ragazza avrà molto in comune con Can. Quest'ultimo non disdegnerà per nulla la compagnia della new entry. Infatti, il fotografo non ricorderà ancora nulla degli ultimi due anni della sua vita e manifesterà interesse per la vita condotta da Ayca che con lui condivide la passione per i viaggi e la vita selvaggia.

Ayca incuriosisce Can e infastidisce Sanem

La vendita del brevetto delle sue creme permetterà a Sanem di riacquistare il palazzo sede della Fikri Harika, con la speranza che Can possa ricordare i primi momenti della loro storia d'amore. In realtà, inconsapevolmente la scrittrice porterà in agenzia Ayca che le farà perdere la pazienza. La ragazza, come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, sarà la nipote dell'uomo che ha acquistato il brevetto e che affiderà all'agenzia il compito di preparare la campagna pubblicitaria. La presenza di Ayca, affascinante e selvaggia, non passerà inosservata neanche agli occhi di Can.

Ayca, infatti, appassionata di sport e di vita all'aperto, incuriosirà Can il quale rivedrà in lei molte delle sue passioni.

I due quindi cominceranno a parlare di viaggi e campeggio e decideranno addirittura di organizzare un viaggio per scalare una montagna. Di fronte a tutto ciò, Sanem sarà molto gelosa perché il fotografo si interesserà molto alla new entry. Inoltre, la memoria della loro love story stenterà a riemergere nella mente di Can per cui la scrittrice dovrà fare i conti con questa triste realtà.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sanem cerca di tenere lontana la new entry dal fotografo

In ogni caso, visto che Sanem si renderà conto della sintonia scattata tra l'uomo che ama e Ayca, tenterà in ogni modo di evitare che i due passino del tempo insieme. A questo punto, si verificheranno dei divertenti siparietti, a cui Sanem non è nuova visto che in passato ha dovuto far fronte alla presenza di diverse donne interessate a Can,

Frattanto, anche Leyla dovrà inventarsi molte scuse per evitare che il cliente, per l'appunto zio di Ayca, si infastidisca per le assenze frequenti di Can e Sanem dall'agenzia.

La segretaria della Fikri Harika dovrà fingere che i due giovani siano in contatto con una famosa regista italiana per girare lo spot delle creme create da Sanem stessa. La bugia detta da Leyla sarà molto difficile da portare avanti e anche la maggiore delle sorelle Aydin dovrà fare i conti con dei momenti esilaranti.