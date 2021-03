Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate turche rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena in vista dell'attesissimo finale. Occhi puntati soprattutto sulla coppia composta da Can e Sanem che verranno messi nuovamente a dura prova ma alla fine riusciranno ad avere la meglio e a far trionfare il loro grande amore. Huma, invece, prenderà una decisione importante e drastica al tempo stesso: lascerà la Turchia.

Le anticipazioni turche di DayDreamer: trionfa l'amore tra Can e Sanem

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di DayDreamer, in onda prossimamente anche su Canale 5, rivelano che Can e Sanem saranno vittima di un terribile incidente stradale in seguito al quale il fotografo perderà la memoria.

Can si ritroverà in coma e al suo risveglio non ricorderà più nulla degli anni trascorsi al fianco della sua amata Aydin. Sarà un durissimo colpo per la ragazza, tanto che arriverà anche al punto di lasciare definitivamente Can.

Per Sanem, infatti, non avrà più senso portare avanti questa relazione dato che il suo uomo non si ricorda nulla di lei e per questo deciderà di fare un passo indietro.

Can e Sanem diventano genitori di tre gemelli

Ma, proprio nel momento in cui tutto sembrerà perso, ecco che Can saprà riconquistare di nuovo la sua amata.

Le anticipazioni delle nuove puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che il fotografo, pur non ricordando nulla degli ultimi anni trascorsi con Sanem, si renderà conto di essersi nuovamente innamorato della ragazza e così deciderà di rimettere in piedi la loro relazione.

Tra i due, quindi, ci sarà il trionfo dell'amore e potranno finalmente coronare il loro grande sogno: diventare marito e moglie a tutti gli effetti. Ma non è finita qui, perché le trame della soap opera pomeridiana di Canale 5 rivelano che Can e Sanem riusciranno ad avere anche dei bambini: ben tre gemelli che arricchiranno la loro famiglia.

Huma lascia la Turchia: anticipazioni DayDreamer

E poi, ancora, nel corso dei prossimi episodi di DayDreamer si parlerà anche di Huma, la perfida mamma dei fratelli Divit. Le anticipazioni turche rivelano che la donna intensificherà il suo rapporto con Selim, ma ben presto dovrà fare i conti con una spiacevole notizia.

Quell'uomo che sembrava aver fatto breccia nel suo cuore, in realtà, è soltanto un truffatore interessato ai soldi di Huma perché indebitato fino al collo.

Quando tutta la verità verrà a galla, Huma si sentirà umiliata dall'uomo e per questo motivo deciderà di trasferirsi e di cambiare definitivamente aria. La donna, quindi, comunicherà ai suoi figli che lascerà la Turchia per trasferirsi in Austria.