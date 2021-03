Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15 e 55 su Rai Uno. La puntata in onda lunedì 22 marzo si preannuncia particolarmente interessante. Dante (Luca Bastianello) confessa a Fiorenza di essere rientrato in Italia per rivedere la giovane Guarnieri (Gloria Radulescu). Gloria (Lara Komar) si affezionerà sempre di più alla signorina Colombo (Grace Ambrose). Vittorio (Alessandro Tersigni) firmerà il contratto con gli investitori Americani. Giuseppe (Nicola Rignanese) penserà a un piano da mettere in atto per portare a termine un affare illecito.

Il Paradiso, spoiler episodio 22 marzo: Dante fa un'importante confessione alla cugina

Le anticipazioni della puntata del 22 marzo de Il Paradiso delle Signore rivelano che Romagnoli sarà messo alle strette da Fiorenza. La signora Gramini continua a fare delle domande personali al cugino. Il giovane finirà per confessarle il reale motivo per cui è tornato da New York: Dante è giunto a Milano per incontrare Marta Guarnieri. Dunque potrebbe essere proprio Romagnoli l'uomo con cui la ragazza ha avuto uno scontro durante una conversazione telefonica. Gli spoiler non svelano quale possa essere il reale rapporto fra i due, sta di fatto che si sono incontrati durante il soggiorno di Marta negli Stati Uniti.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 22/3: Gloria sempre più vicina a Stefania

La trama dell'episodio in onda il 22 marzo lascerà spazio anche alle vicende della Signora Moreau. La donna si avvicinerà sempre di più alla signorina Colombo. Fra le due si verrà a creare un rapporto di grande sintonia e complicità. Sembra quasi che Gloria consideri Stefania come molto più di una delle sue Veneri.

Gli spoiler non rivelano se fra le due donne posso esserci un legame che vada oltre al solo rapporto di lavoro. Sta di fatto che la giovane Colombo occupa un posto importate nei pensieri della capocommessa del grande magazzino.

Il Paradiso, anticipazioni 22 marzo: Giuseppe orchestra un piano da mettere in atto

Giuseppe Amato ha accettato la proposta fattagli dall'amico Girolamo.

L'uomo ha fatto intendere al marito di Agnese di poter ottenere molto denaro facilmente. La modalità dell'affare non sembra però essere legale. A fronte della proposta di Girolamo, Giuseppe studia un piano da mettere in atto per fare andare in porto l'affare. Nel frattempo, Vittorio firma il contratto con gli investitori americani per esportare gli abiti del Paradiso negli Stati Uniti. Si tratta di un passo importante per il grande magazzino. Pertanto il dottor Conti chiede senso di responsabilità e impegno ai suoi collaboratori.