Continua l'appuntamento con la fortunata soap DayDreamer. Gli spoiler turchi rivelano che Sanem e Can andranno a spasso nel tempo. I due ragazzi si dedicheranno ad una pubblicità televisiva riferita ai tempi degli egiziani. Aydin si occuperà della cosmesi e creerà dei prodotti completamente bio. Per vendere queste creazioni, Sanem si affiderà dell'aiuto di Ceycey, Muzo e Deren che inizieranno a lavorare per cercare una pubblicità adatta. La giovane Sanem avrà un'idea originale: ambientare il cortometraggio nell'Antico Egitto di Cleopatra, proprio per far sentire le sue clienti delle regine. Aydin deciderà di far vestire Deren da Cleopatra in quanto la ragazza sia molto simile di carnagione.

Durante la messa in onda dei successivi episodi, si assisterà all'entrata in scena di un nuovo e affascinante ingresso, ovvero quello dell'avvocato Bulut, che potrebbe conquistare il cuore della stessa Deren.

Sanem si dedica alla preparazione dei suoi cosmetici bio

Can, Sanem e Deren parteciperanno ad uno spot pubblicitario ambientato in Oriente. La giovane Divit metterà da parte momentaneamente la scrittura e si concentrerà alla cosmesi. Sanem, grazie alle sue abilità di realizzare in autonomia profumi e creme, si specializzerà nei prodotti completamente naturali. Grazie all'aiuto di Deren, Ceycey e Muzo, che saranno i nuovi protagonisti della Fikri Harika, metterà i prodotti sul mercato. I tre ragazzi infatti rileveranno l'azienda e punteranno per rilanciarla e farla tornate alla ricchezza di una volta.

Quando Can consiglierà a Sanem di metter in commercio i prodotti, Muzo, Ceycey e Deren decideranno di gestire la pubblicità della Aydin secondo le loro idee.

I protagonisti dello spot lavoreranno tantissimo per creare la pubblicità che gli permetterà di incrementare le vendite dei cosmetici di Sanem. Quest'ultima prenderà la decisione di ambientare la pubblicità dei prodotti nell'Antico Egito di Cleopatra.

Aydin deciderà di vestirsi da regina poiché riterrà di avere un'aspetto molto simile a quello di Cleopatra. Dopo aver trovato un abito che farà al caso suo, la donna lo mostrerà ai suoi amici che rimarranno letteralmente stupefatti dal risultato. Allo spot pubblicitario saranno presenti Sanem e Deniz e anche un avvocato. Si tratterà di Bulut che molto presto potrebbe conquistare il cuore di Deren.

La ragazza infatti potrebbe innamorarsi del giovane laureato in giurisprudenza e far vivere delle emozioni ai telespettatori (anche se le anticipazioni note non rivelano quando ciò potrebbe accadere negli appuntamenti che verranno mandati in onda in Italia).