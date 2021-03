Continua a riservare tantissime sorprese lo sceneggiato turco DayDreamer - le ali del sogno in programmazione su Canale 5.

Gli spoiler sulle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo prossimamente, dicono che Sanem Aydin (Demet Özdemir) dopo aver fatto di tutto per far recuperare la memoria a Can Divit (Can Yaman), ormai rassegnata per non esserci riuscita, lascerà la casa di campagna di Mihriban (Sevinc Erbulak) e tornerà a condividere lo stesso tetto con i propri genitori Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez).

Nello specifico la scrittrice prenderà le distanze dal fotografo quando capirà che egli si sente in colpa per averla fatta soffrire dopo la loro rottura.

DayDreamer, spoiler turchi: Can perde la memoria dopo un incidente stradale

Nel corso dei prossimi episodi della soap opera in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Can perderà la memoria dopo aver avuto un incidente stradale con Sanem proprio quando erano intenti a raggiungere le isole Galapagos. Dopo aver trascorso un mese intero in coma, il fotografo dimostrerà di non ricordarsi nulla degli ultimi due anni di vita: questa situazione ovviamente farà disperare Sanem. Nonostante ciò, la ragazza farà il possibile per consentire al suo amato di recuperare la memoria.

Per iniziare la scrittrice venderà il brevetto per la produzione dei suoi prodotti per riacquistare il vecchio palazzo in cui sorgeva la Fikri Harika. Dopo vari tentativi falliti, Sanem comincerà a ricevere delle attenzioni da parte del suo fidanzato, visto che sarà più dolce nei suoi riguardi, ma solo dopo aver letto il libro che narra la loro storia d’amore.

Can fa una proposta alla scrittrice, Sanem torna a vivere dai suoi genitori

Quando però il fotografo le farà una richiesta del tutto inaspettata, Sanem si allontanerà. In particolare Can le proporrà di passare una giornata in mezzo alla natura e la fanciulla non farà fatica a capire che potrebbe essere pentito per essersi dimenticato di lei e per averla fatta cadere in depressione un anno prima.

Sanem arriverà a prendere una decisione drastica: dopo aver preparato i suoi bagagli saluterà Mihriban e tornerà a vivere con i genitori Mevkibe e Nihat. Sanem farà sapere ai propri cari di aver lasciato la tenuta della sua amica per dare una svolta alla sua vita.

Si tratterà di un cambiamento importante, dato che Sanem tornerà a lavorare nella bottega di generi alimentari del padre e troverà qualsiasi scusa per non tornare alla Fikri Harika: l’obiettivo principale della fanciulla sarà quello di non incontrare Can.