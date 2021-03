La serie televisiva di origini turche intitolata DayDreamer - le ali del sogno che narra la storia d’amore tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) continua ad appassionare.

Nell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset il 25 marzo 2021 sempre dalle ore 16:40 sino alle 17:10 circa, la talentuosa scrittrice dopo aver rischiato di interrompere la produzione delle sue creme e profumi deciderà di prendersi un momento di pausa decidendo di rimandare la promozione di un suo nuovo libro, ma soprattutto si allontanerà da Yigit (Utku Ateş).

Intanto Deren (Tugce Kumral), Muzaffer (Cihan Ercan), CeyCey (Anil Celik) e Deniz (Basak Gumulcinelioglu) quando torneranno a dedicarsi alla Fikri Harika faranno i conti con un nuovo ostacolo: non ci saranno abbastanza fondi per poter mandare avanti l'agenzia pubblicitaria.

DayDreamer, anticipazioni del 25 marzo: Sanem prende le distanze da Yigit

Le anticipazioni relative a ciò che succederà nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 25 marzo 2021, raccontano che Yigit tenterà di chiedere scusa a Sanem per la proposta di matrimonio che le ha fatto più volte. L’editore assicurerà alla scrittrice di essersi dichiarato a lei per proteggerla da Can. Nonostante ciò Sanem rifiuterà per l’ennesima volta il suo datore di lavoro, dicendogli di non aver bisogno della sua protezione.

Sanem oltre a prendere le distanze dall’editore sarà decisa a completare il proprio secondo libro per poi non aver più nulla a che fare con lui. Per Yigit sarà un duro colpo, soprattutto quando apprenderà che il fotografo non è affatto intenzionato a lasciare Istanbul come lui credeva.

Serve tanto denaro per la Fikri Harika, la scrittrice non accetta l'offerta di Can

Nel contempo i lavori alla Fikri Harika procederanno e un cliente vorrà vendere le creme di Sanem all’estero: per accettare questa collaborazione i dipendenti dell'agenzia dovranno creare un brand.

Per la realizzazione di una campagna pubblicitaria del genere e per mettere in commercio i prodotti di Sanem servirà tanto denaro: Can cercherà subito di risolvere la situazione, offrendosi di finanziare la società con i soldi ottenuti vendendo la sua barca, che invece avrebbe potuto utilizzare per aiutare il padre e per acquistare una casa per il fratello Emre e Leyla.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La scrittrice però dimostrerà di non voler accettare per nessun motivo la generosa offerta economica del fotografo.