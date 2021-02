Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer-Le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 marzo ci saranno tante novità davvero interessanti. In particolare, Sanem vincerà il premio come scrittrice dell'anno ma non sarà felice che sia Can ad occuparsi del servizio fotografico della premiazione. La protagonista sarà ancora innamorata del fotografo, ma vorrà stargli lontano per paura di soffrire nuovamente. Intanto i genitori della giovane Aydin proporranno a Emre di lavorare nel negozio di famiglia, nonostante il parere contrario di Leyla.

Sanem vincerà un premio come scrittrice dell'anno

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Aziz accetterà l'invito a cena dei genitori di Sanem e si farà accompagnare da Mihriban.

Nel frattempo Yigit proporrà alla giovane protagonista a di partecipare ad un evento a New York.

Poco dopo Aziz apprenderà da Sanem e Yigit che la giovane ha vinto un premio come miglior scrittrice dell'anno, ma ci sarà qualcosa nell'editor che non convincerà del tutto l'uomo.

Il rifugio di Can andrà in fiamme

Intanto Can, in attesa che la sua barca venga aggiustata, chiederà ospitalità a Sanem. La ragazza accetterà, però dirà al Divit di restare nel capanno della tenuta. Il fotografo rimetterà a posto il capanno e lo trasformerà nel suo nuovo rifugio.

Nel frattempo Deren, Ceycey, Muzaffer e Deniz vorranno riportare la Fikri Harika al successo di un tempo, mentre Sanem non sarà felice all'idea che sia proprio Can ad occuparsi del servizio fotografico per la pubblicazione che la premierà come scrittrice dell'anno.

Successivamente il rifiugio dove starà vivendo Divit andrà a fuoco e la scrittrice sarà disperata. I primi sospetti ricadranno proprio su Huma, la madre del ragazzo.

Intanto Can uscirà indenne dall'incendio e aiuterà Aziz per la premiazione di Sanem, ma un imprevisto cambierà le carte in tavola.

I genitori di Sanem proporranno a Emre di lavorare nell'attività di famiglia

Poco dopo i protagonisti della soap opera faranno dei gruppi di ricerca per trovare Caner che si sarà perso nel bosco. Sanem però intraprenderà da sola le ricerche, in quanto non vorrà fare coppia con Divit. Infatti la scrittrice, nonostante provi ancora dei sentimenti molto forti nei confronti del fotografo, non vorrà avvicinarsi nuovamente a lui.

Nel frattempo i genitori della Aydin proporranno ad Emre di lavorare nel negozio di famiglia, nonostante il parere contrario di Leyla. La giovane però presto si pentirà della sua decisione

Non ci resta che aspettare il passaggio televisivo delle nuvole puntate per scoprire come andrà a finire tra i protagonisti Can Divit e Sanem Aydin.

Intanto per chi volesse rivedere gli episodi precedenti potrà andare sulla piattaforma gratuita di Mediaset play.