Nelle prossime puntate di DayDreamer, dopo aver letto tutto il libro di Sanem, Can si renderà finalmente conto dell'amore che c'è stato tra loro, così metterà su un piano per stare da solo con la ragazza e i due si ritroveranno insieme su un'isola deserta.

Can finisce di leggere il romanzo di Sanem

Can sarà molto affranto per non riuscire a ricordare la storia d'amore con Sanem, così leggerà tutto il romanzo della ragazza e quando avrà finito chiederà a Deren di aiutarlo ad attuare un piano, che avrà come obiettivo proprio Sanem. Alla Fikri Harika, infatti, lavoreranno per la campagna pubblicitaria delle creme da lei ideate e per gli spot dovranno scegliere il luogo in cui allestire il set.

Solitamente questa scelta spetterebbe a Can, ma quest'ultimo dirà a Deren di farlo scegliere e Sanem, per questo la "spediranno" in un luogo accanto al mare dove avrà anche l'albergo già prenotato.

Sanem giungerà nel luogo e troverà inaspettatamente Can; ovviamente capirà che tutti insieme le hanno teso una bella trappola e che non c'è nessun luogo da scegliere per lo spot. Inoltre farà un'altra scoperta: Can ha letto tutto il suo libro e finalmente si è reso conto di tutti i bei momenti che hanno trascorso insieme. Nonostante ciò, Sanem non gli darà grosse soddisfazioni, ma il piano che ha in mente Can potrebbe farle cambiare atteggiamento.

Can e Sanem da soli al mare

Can si trasformerà nel suo assistente personale e "servirà" la ragazza in tutto il suo soggiorno.

La ragazza rifiuterà l'offerta, ma il fotografo non si darà per vinto tanto facilmente. Infatti, successivamente, Sanem si recherà nella spiaggia antistante l'albergo. Sarà un po' dispiaciuta del fatto che Can abbia preso le sue parole alla lettera e con lo sguardo lo cercherà. Improvvisamente dal mare spunterà proprio lui a bordo di una moto d'acqua e chiederà la ragazza se vuole visitare un'isola che si trova li vicino.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ovviamente Sanem fingerà di essere poco interessata, ma curiosa di vedere quest'isola "stranamente" lo seguirà.

Stando da soli i due avranno modo di parlare. Can le dirà che l'unica cosa positiva del perdere la memoria è la possibilità di riscoprirla di nuovo. Le dirà anche che, grazie alla lettura del libro, ha capito perché si è innamorato di lei.

La ritiene una persona speciale, a dir poco unica. I due sfioreranno anche il bacio, ma Sanem si ritrarrà dicendo di avere freddo. Cosa spingerà la ragazza a fermarsi in un momento così importante? Intanto i due non riusciranno a fare ritorno in albergo, perché la moto d'acqua "stranamente" non funzionerà. Ovviamente Can fingerà che la barca si sia guastata e i due saranno costretti a trascorrere la notte sull'isola soli soletti. Cosa succederà?