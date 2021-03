Continua l'appuntamento settimanale con la soap turca DayDreamer. Le anticipazioni della nuova puntata, in onda martedì 23 marzo alle ore 16:40 su Canale 5, rivelano che i momenti felici di Sanem e Can, durante la loro uscita in barca, verranno interrotti dalla notizia dell'arresto dei dipendenti della Friki Harika. A provocare tutto ciò sarà la denuncia di Ceren che, spinto dalla rabbia di Yigit per vendicarsi di Sanem, farà sospendere la produzione dei cosmetici. Ad aiutare i ragazzi, consentendo la loro liberazione sarà Bulut che, elegantemente, conquisterà il cuore della giovane Deren. Anche Can si dirà disposto ad aiutare Sanem dopo la denuncia di Ceren.

Bulut confessa di essere un avvocato

Durante il nuovo episodio di DayDreamer che verrà trasmesso il 23/3, lo staff della Fikri Harika finirà in carcere a causa della denuncia a di Ceren. L'uomo verrà convinto da Yigit, che vorrà vendicarsi per il rifiuto di Sanem, e farà sequestrare l'intero laboratorio di cosmetici. Deniz, Ceycey, Muzzo e Deren saranno disperati per quanto accaduto ma, grazie all'intervento di Bulut, verranno rilasciati. L'uomo, infatti, si presenterà in questura affermando di essere il loro legale. Nel frattempo, Sanem e Can saranno di ritorno verso casa e apprenderanno quanto accaduto ai ragazzi. La giovane Aydin sarà rammaricata e verrà tranquillizzata da Can che le prometterà di risolvere la questione. In seguito alla scarcerazione dei dipendenti, grazie all'arrivo di Bulut, Deren sarà sempre più attratta dall'avvocato, ma proverà a nascondere i suoi sentimenti.

Nonostante non sia il suo prototipo di uomo, l'eleganza, l'aspetto fisico e il carattere del giovane faranno breccia nel cuore della pubblicitaria. Una volta usciti dalla questura, Bulut spiegherà all'amica di Sanem di aver lasciato la sua professione giuridica perché stanco dei ritmi della città. Il ragazzo, infatti, ha preferito trasferirsi in campagna per godersi la natura.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sanem trascorre una giornata in barca con Can

Mentre i ragazzi staranno subendo qualcosa di inverosimile, finiti in questura senza un motivo valido, Sanem si troverà al largo della costa in compagnia del giovane Divit. Grazie all'uscita in barca, i due ragazzi avranno modo di parlare e riflettere sulla loro relazione. Can e Sanem troveranno finalmente una nuova armonia di coppia.

I momenti di gioia e spensieratezza di Sanem, però, dureranno pochissimo. Quando torneranno sulla terra ferma, la giovane Aydin apprenderà quanto accaduto all'interno della sua azienda di cosmetici. A supportare la scrittrice sarà Can che si offrirà di aiutarla a smascherare colui che ha denunciato l'azienda. Il fotografo, però, non avrà la minima idea che dietro alla denuncia di Ceren ci sarà lo zampino di Yigit.