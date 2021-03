Le anticipazioni americane della famosa soap opera Beautiful riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Steffy Forrester dovrà affrontare diversi problemi. La giovane stilista sarà, ormai, felicemente fidanzata con il dottor John Finnegan, ma all'improvviso la situazione cambierà drasticamente e il rapporto tra i due prenderà una brutta piega. John rimarrà assai deluso dal comportamento della sua amata Steffy e la donna non saprà come fare per rimediare ai suoi errori, tanto che deciderà di sparire per sempre e di trasferirsi in Francia a Parigi.

Steffy scopre che Liam è il padre del bambino, ma i risultati del test sono stati manipolati

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Steffy, dopo aver tradito il suo fidanzato John Finnegan con il suo ex marito Liam, avrà una bella sorpresa e scoprirà di essere incinta, ma ovviamente sarà tormentata dai dubbi su chi possa essere il padre del nascituro, dato il suo recente tradimento. Sarà così che Steffy deciderà di eseguire il test del dna, per stabilire con certezza la paternità di suo figlio. In seguito la giovane stilista scoprirà che è Liam il padre biologico del bambino e non ci vorrà molto prima che la notizia metta in crisi anche la relazione tra Liam e Hope. Steffy, però, sarà ignara di un fatto assai importante: i risultati del test di paternità sarebbero stati manipolati e a scoprirlo sarà il suo fidanzato John.

John scopre di essere il padre del bambino di Steffy

John Finnegan scoprirà che i risultati del test del dna eseguiti dalla sua amata, in realtà sono stati manipolati e sarà notevolmente felice di appurare di essere il padre del bambino di Steffy. Il medico, infatti, non avrà ancora perso la speranza di trascorrere tutta la sua vita al fianco della stilista, poiché ne sarà ancora follemente innamorato, così andrà immediatamente a cercarla per informarla della grande novità.

Finnegan si recherà alla Forrester Creations, ma invece della sua fidanzata incontrerà suo padre Ridge. Quest'ultimo sarà al corrente dei piani della figlia, ma inizialmente non avrà intenzione di rivelarli al dottore. In un secondo momento, però, Forrester cambierà idea e confiderà a John che Steffy ha deciso di lasciare tutto e di trasferirsi in Francia.

Steffy decide di trasferirsi in Francia

Steffy si sentirà notevolmente in colpa nei confronti di John e di Liam e penserà di aver rovinato la vita dei due uomini. La donna sarà ignara del fatto che John la stia cercando e che abbia scoperto di essere il vero padre del bambino, così deciderà di sparire per sempre e di trasferirsi in Francia a Parigi insieme alla piccola Kelly. Nel frattempo Finnegan, farà di tutto pur di fermare la sua amata e si recherà immediatamente presso la scogliera.