Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Daydreamer-le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 marzo ci saranno tantissime novità interessanti. In particolare, Can costringerà Yigit a confessare tutte le sue malefatte a Sanem. Quest'ultima rimarrà sconvolta e si prenderà del tempo prima di rispondere alla proposta di matrimonio dell'editore. Intanto, gli amici dei protagonisti verranno a sapere del possibile matrimonio e cercheranno in tutti i modi di far riavvicinare Can e Sanem.

Sanem e Can si accamperanno nel bosco

Nelle puntate in onda questa settimana su Canale 5, Sanem si troverà nella foresta e scambierà Can per un orso e quindi lo colpirà.

Poi però la giovane protagonista si renderà conto di aver colpito il fotografo e gli medicherà le ferite. Poco dopo sopraggiungerà la notte e i due giovani decideranno di accamparsi nella foresta.

Yigit sarà costretto a confessare le sue malefatte

Successivamente Can smaschererà Yigit e lo costringerà a confessare a Sanem di aver bruciato lui il suo diario. Divit però non sarà contento e vorrà che l'editore confessi ad Aydin tutte le sue malefatte. Sanem sarà sconvolta dalla confessione di Yigit, ma anche arrabbiata con Can, perché sarà convinta che il fotografo abbia dato la sua approvazione riguardo alla proposta di matrimonio. Infatti la giovane scrittrice inizierà a pensare che Divit non sia più così innamorato di lei, ma nonostante ciò si prenderà del tempo per pensare alla proposta dell'editore di convolare a nozze.

Can vorrà riavvicinarsi nuovamente a Sanem

Poco dopo Divit tenterà di riavvicinarsi nuovamente a Sanem, mentre alla tenuta verranno tutti a sapere della proposta di matrimonio che l'editore ha fatto alla scrittrice. Proprio per questo motivo, gli amici di Can e Sanem vorranno elaborare un piani per far tornare i due di nuovo insieme. Nel frattempo, Mevkibe e Nihat saranno indecisi se spingere la figlia tra le braccia di Yigit o se dare una seconda possibilità al fotografo.

Deren cercherà di far riavvicinare Can e Sanem

Successivamente Deren troverà un modo per far riavvicinare Can e Sanem, cioè proporrà ai due la realizzazione di una campagna pubblicitaria per le creme e i profumi creati da Aydin. Intanto Emre rivelerà a suo fratello di essere senza un lavoro, nel mentre Leyla spronerà suo marito a prepararsi per la prima lezione di tango.

Dove rivedere le puntate di Daydreamer

Non resta che aspettare la messa in onda televisiva delle prossime puntate della soap opera turca per scoprire ulteriori novità sulle vicende sentimentali di Can e Sanem. Intanto, per chi volesse rivedere gli episodi precedenti potrà farlo mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.