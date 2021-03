The CW ha comunicato la data della première di Supergirl 6 soltanto pochi giorni fa, dopo mesi di attesa e incertezza. La supereroina di National City tornerà in onda con la sesta e ultima stagione il 30 marzo, al posto di Superman & Lois che andrà in pausa fino al 18 maggio. Ad eccezione di Legends of Tomorrow che non é estranea al debutto in midseason, la serie interpretata da Melissa Benoist é l'ultimo show del CWverse (ex Arrowverse) a tornare con i nuovi episodi, slittati a causa della pandemia. Le vicende di Supergirl 6 riprenderanno da dove si é interrotta la stagione 5. Come il pubblico ha già visto, nel finale (non pianificato e frutto del montaggio delle scene girate prima dell'interruzione), Kara e Lena hanno unito le loro forze per sconfiggere Lex e Leviathan.

Tuttavia, il celebre nemico dei kryptoniani è riuscito a contrastare i loro tentativi grazie all'aiuto della madre Lillian. La première del 30 marzo si riferisce alla messa in onda statunitense, mentre la data del debutto italiano non é stata ancora comunicata.

Il 30 marzo la serie Superman & Lois lascia il posto a Supergirl 6

La stagione 2020-2021 è stata e continua ad essere una fase complicata della tv non solo statunitense. La pandemia sta incidendo sull'andamento delle produzioni, costrette ad andare in pausa e, quindi, a rallentare i ritmi di lavorazione. Con particolare riferimento alle serie televisive di The CW e nello specifico agli show DC, ci saranno delle variazioni di palinsesto. Dopo cinque episodi l'ultima arrivata Superman & Lois andrà in hiatus per quasi due mesi e lascerà il posto a Supergirl 6.

L'ultima stagione incentrata sulla Ragazza d'acciaio sarà composta da 20 episodi e tornerà in onda a distanza di quasi un anno dalla brusca interruzione causata dal lockdown della scorsa primavera. La prima parte verrà trasmessa dal 30 marzo all'11 maggio (episodi 6x01-6x07), mentre la seconda (6x08-6x20) riprenderà in estate quando, ancora una volta, Clark Kent passerà il testimone alla cugina.

Cosa sappiamo su Supergirl 6: David Ramsey sarà una guest star

La decisione di interrompere Superman & Lois, per cause legate al coronavirus, è arrivata dopo il grande successo riscosso dal debutto della serie, divenuta la première più vista in streaming nella storia dell'emittente The CW. Tuttavia, la pausa permetterà il ritorno di Supergirl con la sesta ed ultima stagione.

Nonostante manchi qualche settimana al debutto, si sa poco o niente sulla trama della stagione che concluderà le avventure di Kara, Lena, Alex e di tutti gli altri personaggi della serie. In attesa dell'uscita di un promo, tra le poche anticipazioni trapelate in rete, si sa con certezza che l'attore David Ramsey tornerà a vestire i panni di John Diggle (ex del team di Arrow). Inoltre, lo stesso attore statunitense dirigerà un episodio scritto da Azie Tesfai, il volto di Kelly Olsen, e dallo sceneggiatore J. Holtham. L'appuntamento con il primo episodio di Supergirl 6 è previsto negli USA per martedì 30 marzo alle 9 p.m. dopo il quinto appuntamento con The Flash 7.