Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno provenienti dalla Turchia si concentrano sulla figura di Leyla. La maggiore delle sorelle Aydin, per salvare le sorti della Fikri Harika si troverà costretta a mentire, inventando addirittura l'esistenza di un regista di origini italiane. Con l'aiuto del marito Emre, la segretaria addirittura arriverà a contattare l'hacker di cui si era servita Aylin due anni prima per mettere a rischio la carriera fotografica di Can.

Leyla inventa la presenza di Arthur Capello

Mentre Sanem cercherà di tenere in tutti modi possibile lontani Can e Ayca, la nipote del nuovo committente dell'agenzia che la farà molto ingelosire, Leyla si troverà nei guai.

Come rivelano le anticipazioni della soap turca, infatti, la maggiore delle Aydin dovrà far fronte alle richieste pressanti del nuovo committente della Fikri Harika che giunto in agenzia non troverà né la sorella minore né il fotografo. Tra l'altro, il cliente in questione, colui che ha acquistato il brevetto delle creme di Sanem, sarà proprio lo zio di Ayca e ciò complicherà molto la situazione, visto l'interesse della ragazza nei riguardi del maggiore dei Divit.

Per far fronte alle richieste insistenti del cliente, Leyla affermerà che Sanem e Can non si trovano in agenzia perché in attesa di mettersi in contatto con un famoso regista italiano, Arthur Capello, che si occuperà di dirigere lo spot per le creme. L'idea sarà gradita al cliente ma questi, così come la nipote, solleverà qualche dubbio visto che non ha mai sentito parlare di questo regista.

In effetti, Leyla inventerà dal nulla nome e lavori dell'italiano che in realtà non esiste.

La moglie di Emre contatterà un hacker

A questo punto Leyla farà qualcosa che non credeva fosse nelle sue corde. La maggiore delle Aydin con l'aiuto del marito contatterà l'hacker, di cui in passato si era servita Aylin, per creare un profilo falso su internet di Capello.

Frattanto, Leyla ed Emre cercheranno anche un attore che possa interpretare proprio il regista in modo tale che il cliente non si accorga delle menzogne a lui dette fino a quel momento. L'idea sembrerà andare bene, visto che Ayca darà credito alle informazioni del web e crederà alla versione di Leyla.

Successivamente, però, le cose si complicheranno ulteriormente.

Per interpretare Capello verrà chiamato un vecchio amico di Aziz e Huma che conosce l'italiano. Questo attore durante un incontro litigherà con il cliente che minaccerà a questo punto di rivolgersi ad un'altra agenzia per portare a termine la campagna pubblicitaria. Sanem e Can dovranno intervenire con la speranza di non perdere un affare tanto importante per l'agenzia.