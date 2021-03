Colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate italiane dello sceneggiato Una vita. Gli spoiler rivelano che finalmente verrà alla luce il vero volto di Santiago Becerra. A smascherare il brasiliano sarà Ursula Dicenta grazie a Cesar Andrade: quest'ultimo confesserà all'anziana donna che il vero marito di Marcia Sampaio è morto in Brasile.

Quando tutti sapranno della sua reale identità, Israele (fratello gemello del defunto Santiago) non avrà altra scelta oltre a quella di essere sincero con Marcia: quest’ultima si sentirà più abbandonata che mai.

Una vita, trame: Ursula scopre la vera identità di Santiago grazie a Cesar Andrade

Da qualche settimana negli episodi in onda su Canale 5 ha fatto il suo ingresso Santiago Becerra, colui che ha interrotto le nozze di Marcia e Felipe dichiarando di essere il marito della brasiliana. Le anticipazioni di ciò che accadrà prossimamente, svelano che Ursula decisa a scoprire quale tipo di legame c’è tra Genoveva e Santiago si recherà in carcere dal detenuto Cesar Andrade: quest’ultimo stringerà un accordo diabolico con l’ex istruttrice. In particolare Dicenta, prometterà al trafficante di donne che per merito del suo intervento Felipe non riuscirà a testimoniare contro di lui nell’imminente processo riguardante il rapimento di Marcia. Non appena l’avvocato lotterà tra la vita e la morte dopo essere stato investito, Andrade confesserà a Ursula che in realtà il vero Santiago è deceduto in Brasile.

In poche parole si scoprirà che colui che finge di essere il marito di Marcia è il cognato, ovvero il fratello gemello Israele Becerra. Nel contempo quest’ultimo proporrà alla sua amata di lasciare il quartiere iberico per cominciare una nuova vita a Cuba: la brasiliana rifiuterà subito la richiesta di colui che continuerà a considerare suo marito.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Dicenta costringe Genoveva ad allontanarsi da Felipe, Marcia accetta di partire con il cognato Israele

Sampaio cadrà in preda allo sconforto totale non appena verrà a conoscenza che suo marito è morto. Intanto Ursula affronterà nuovamente Genoveva dicendole di sapere che Santiago è un impostore. In un primo momento Salmeron rimarrà incredula dal fatto che l’anziana donna sia arrivata alla verità prima di lei: per tale motivo la nuova darklady chiederà delle spiegazioni a Becerra.

Quest’ultimo dopo essere stato smascherato anche dalla sua alleata, ribadirà a Marcia di voler abbandonare Acacias 38 con lei. Inoltre il brasiliano dirà all’ex domestica di essere suo cognato Israele: quest’ultimo dimostrerà di essersi veramente innamorato di Marcia quando le chiederà di non abbandonarlo.

Ursula invece continuerà a minacciare Genoveva costringendola ad allontanarsi da Felipe. Successivamente Marcia non appena saprà che il falso Santiago ha acquistato i biglietti per Cuba accetterà di partire, visto che metterà al corrente della sua scelta l’amica Lolita. Per concludere Salmeron affiderà un incarico misterioso a Velasco per impedire a Dicenta di ostacolare il suo matrimonio con Alvarez Hermoso.