A partire dalla prossima settimana lo sceneggiato di origini turche intitolato DayDreamer - le ali del sogno andrà in onda su Canale 5 anche il sabato pomeriggio.

Nella puntata che i telespettatori potranno seguire il 27 marzo 2021 dalle ore 15:30 sino alle 16 circa, la protagonista Sanem Aydin (Demet Özdemir) dopo essersi svegliata si accorgerà subito di non avere più al collo la catenina dalla quale non si separa mai: Can Divit (Can Yaman) si è impossessato del gioiello mentre la sua ex fidanzata era nel sonno profondo e farà fatica a trattenere le risate quando assisterà alla scena. La scrittrice invece non sarà per niente divertita, dopo aver fatto di tutto per ritrovare la sua collana inutilmente.

DayDreamer, anticipazioni del 27 marzo: Sanem si rende conto di aver perso la sua catenina

Nel corso della prima parte della 141^ puntata della fiction in programmazione su Canale 5 sabato 27 marzo 2021, Can dopo la festa organizzata da Deren (Tuğçe Kumral) per inaugurare la nuova società della Fikri Harika rimarrà felicemente colpito da una reazione che avrà Sanem al proprio risveglio.

In particolare la scrittrice - dopo essersi addormentata su un’amaca della sua tenuta - riaprirà gli occhi e cercherà subito la sua catenina che sempre porta al collo e l’anello di fidanzamento che le aveva regalato il fotografo quando erano ancora una coppia.

Can divertito dalla reazione della scrittrice, Deren accetta di interpretare Cleopatra

Piuttosto sconvolta, Sanem controllerà ovunque senza riuscire nell'impresa, arrivando persino a pensare di poter aver perso il suo gioiello in giardino.

Can osserverà la sua ex abbastanza divertito: quando però le domanderà se stia cercando qualcosa, a sorpres, la scrittrice risponderà di no.

Intanto finalmente dovrà essere scelto un nome per le creme di Sanem, che alla fine verranno chiamate proprio come la creatrice dei prodotti. A questo punto Deren, Muzaffer (Cihan Ercan), Deniz (Başak Gümülcinelioğlu), CeyCey (Anil Celik), Can e Sanem dovranno scegliere anche l’impostazione dello spot pubblicitario che dovrà essere girato da loro con la consapevolezza di avere un budget molto basso.

Per merito di un’intuizione di Bulut (Ahmet Olgun Sunaer) la nuova campagna verrà incentrata sul personaggio storico di Cleopatra e a doverla interpretare sarà Deren: l'ex direttrice creativa dopo essersi mostrata parecchio titubante accetterà di recitare, rendendo quindi felici i suoi collaboratori.