Tra gli opinionisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi c’è Iva Zanicchi che, grazie alla sua simpatia, ha già conquistato il pubblico. La cantante, nella giornata di questo venerdì 19 marzo, ha rilasciato un’intervista dove ha lanciato una sorta di avvertimento alla no-vax Daniela Martani, la naufraga che in passato ha espresso idee negazioniste sia in materia di vaccini che di Covid.

L'altro opinionista del reality Tommaso Zorzi, intanto, si è reso protagonista di uno scontro con Akash nel corso della diretta di giovedì 18 marzo.

Isola 2021, Zanicchi avverte Martani: 'Se la vedrebbe con me'

Iva Zanicchi in qualità di opinionista dell’Isola 2021, ha lanciato un avvertimento a Daniela Martani, la naufraga che - sino a poco prima di partire per l’Honduras - aveva espresso discutibili teorie in materia di Covid e vaccini.

La cantante e opinionista, senza mezzi termini, ha precisato che, qualora la naufraga si lasciasse andare a uscite improprie in tema di Coronavirus proprio nel corso del reality di Canale 5, non esiterà a dirgliene quattro: “Se la vedrebbe con me”, ha dichiarato perentoria Iva Zanicchi che, nei mesi scorsi, è stata colpita lei stessa dal Covid e ha anche perso un fratello per il Coronavirus.

Iva Zanicchi ha le idee chiare sulla no-vax Daniela: 'La metto a tacere'

Nella lunga intervista, l’opinionista dell’Isola dei famosi, sempre in riferimento a Daniela Martani, ha dichiarato che se la naufraga dovesse dire qualcosa contro i vaccini, lei non avrebbe nessun problema a riprenderla. In effetti messaggi di un certo tipo in una situazione di emergenza come questa, sarebbero alquanto dannosi e potrebbero minare l’intera campagna di vaccinazione.

Su simili argomenti, ha continuato Iva Zanicchi, non bisogna scherzare, ribadendo per l’ennesima volta: “La metto a tacere se lei osa dire qualcosa”. Ha insomma le idee chiare la cantante emiliana che, in queste due prime puntate del reality, è stata affiancata in studio da Tommaso Zorzi. Il tutto in attesa di Elettra Lamborghini, la terza opinionista presente solo in collegamento video nelle prime due dirette, a causa della positività a Covid-19.

Isola dei famosi, Akash contro l'opinionista Tommaso Zorzi

Iva Zanicchi sembra essersi ben calata nel ruolo di opinionista e sembra trovarsi bene con Tommaso Zorzi, new entry in questo ruolo.

Il vincitore dell'ultimo Gf Vip, così come la cantante, non ha peli sulla lingua e non disdegna di fare domande scomode ai naufraghi, come è capitato nella diretta di giovedì, nella quale Zorzi ha fatto "inalberare" Akash Kumar, il modello dagli occhi di ghiaccio. Nello specifico, al naufrago non è piaciuto il fatto che l'opinionista sia tornato sulla questione relativa ai diversi nomi utilizzati dallo stesso modello nel corso di questi ultimi anni. Una specie di Akash-gate come è stato ribattezzata questa vicenda sui social, ma di cui evidentemente il concorrente non vuole parlare.

Intanto proprio Kumar è in nomination insieme a Angela Melillo.