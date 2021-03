Continua l'appuntamento settimanale con la soap turca DayDreamer. Le anticipazioni rivelano che le prossime puntate, trasmesse dal 22 al 27 marzo su Canale 5 saranno ricche di colpi di scena.

Ceycey, Deren, Muzaffer verranno arrestati in seguito alla denuncia di Cemal. Grazie all'arrivo in questura di Bulut, i ragazzi verranno rilasciati. Sanem sarà dispiaciuta dell'accaduto e temerà che il suo marchio di cosmetici possa essere acquistato da Cemal. La giovane scrittrice, dopo quanto accaduto deciderà di prendersi un po' di tempo, cercando di allontanarsi da Yigit.

Brutta notizia per la giovane Sanem

Le trame dei nuovi episodi di DayDreamer, in onda da lunedì 22 a sabato 27 marzo, annunciano che Can e Sanem si ritroveranno insieme sulla barca. Il giovane Divit proverà ad avvicinarsi alla sua amata e finalmente Sanem scioglierà ogni diffidenza: i due si riconcilieranno. Can a quel punto approfitterà della situazione per scusarsi con la ragazza per il male causatole.

I due però saranno ancora ignari di quanto, nel frattempo, starà accadendo alla tenuta. Deren, Ceycey, Deniz e Muzaffer infatti verranno portati via dalla polizia. Grazie all'arrivo di Bulut, i ragazzi verranno scarcerati. L'uomo infatti si presenterà con un completo molto elegante in caserma, dichiarando di essere il legale dei ragazzi. Intanto Can e Sanem verranno a conoscenza dell'irruzione delle forze dell'ordine a seguito della denuncia di Cemal.

La povera Aydin sarà sotto shock, dopo tanti sacrifici per mettere su la produzione dei cosmetici, sarà costretta a fermare i lavori e rischierà addirittura che Cemal diventi il proprietario del suo marchio.

Emre viene assunto in un autosalone

Durante le nuove puntate di DayDreamer, Aziz e Mihriban si presenteranno nell'abitazione di Cemal e lo accuseranno di essere un ladro.

L'uomo quindi manderà degli uomini alla tenuta per minacciarli dopo aver ascoltato il consiglio di Yigit.

Intanto il fratello di Can, attualmente senza un lavoro, si recherà in un autosalone per mettere in vendita la sua macchina. Emre coglierà l'occasione per presentarsi al proprietario dell'azienda e chiedergli un posto di lavoro, ottenendo così un ruolo da venditore.

Nel frattempo Sanem deciderà di mantenere le distanze da Yigit, sospendendo la campagna pubblicitaria del proprio manoscritto. Successivamente la nuova società inizierà a ingranare ma i ragazzi non avranno abbastanza denaro per pagare le spese. Divit proporrà ai suoi colleghi di finanziare l'azienda, ma Sanem non sarà d'accordo e proporrà a Can di diventare piuttosto un suo socio. Il fotografo accetterà volentieri la proposta.