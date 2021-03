Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di DayDreamer che saranno trasmesse prossimamente su Canale 5. Gli spoiler turchi rivelano che Sanem Aydin (Demet Ozdemir) spiazzerà i suoi genitori. In particolare, Nihat e Mevkibe apprenderanno che la loro figlia ha deciso di lasciare Istanbul per un po' di tempo.

DayDreamer - Le ali del sogno: Sanem torna a lavorare all'emporio

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti le nuove puntate in onda nelle prossime settimane in televisione, narrano che accadranno numerosi colpi di scena nel finale di stagione.

In dettaglio, Sanem prenderà una decisione sconvolgente dopo non essere riuscita a far recuperare la memoria a Can. Per questo motivo, la scrittrice venderà il brevetto delle sue creme e riacquisterà il palazzo della Fikri Harika per permettere al fotografo di riprendersela. Purtroppo, tutti questi avvenimenti non porteranno a un miglioramento delle condizioni di salute del maggiore dei fratelli Divit e che, a loro volta, porteranno la minore delle Aydin a licenziarsi dall'agenzia pubblicitaria. In seguito la donna, convinta che l'ex fidanzato si comporti in maniera più dolce soltanto perché prova dei sensi di colpa nei suoi confronti, deciderà di tornare a lavorare all'emporio, dove inizierà a fare delle consegne a domicilio con la sua moto.

Ceycey e Muzaffer organizzano un piano per avvicinare Can e la scrittrice

Nel corso delle nuove puntate della Serie TV, Ceycey e Muzaffer organizzeranno un piano per avvicinare Can e Sanem. In dettaglio, la scrittrice avrà un incidente durante la consegna di generi alimentari ai clienti del quartiere e dovrà rinunciare a partecipare alla festa organizzata da Ayca in occasione di una partnership importante.

In questa circostanza, Ceycey e Muzaffer capiranno che Ayca ha iniziato a corteggiare il fotografo, tanto da spingerli a convincere Sanem a giungere alla festa dov'è stata invitata. I due amici, infatti, si fingeranno clienti del negozio di Nihat, dove ordineranno della merce destinata al party alla Fikri Harika. Purtroppo, il piano di Ceycey e Muzaffer non andrà per il verso giusto.

Anche questa volta, i protagonisti di Daydreamer non riusciranno a chiarire le proprie divergenze.

Mevkibe e Nihat scoprono che la figlia ha deciso di lasciare Istanbul

Successivamente, Sanem informerà i genitori di voler lasciare Istanbul e fare un lungo viaggio nel Mar Egeo. Mevkibe e Nihat non opporranno resistenza di fronte alla decisione della figlia, sebbene siano molto dispiaciuti. Quale sarà la reazione di Can una volta appresa la decisione della scrittrice?

In attesa di sapere come andrà a finire questa story-line, si ricorda che DayDreamer va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.