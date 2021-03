Incredibili novità accadranno a DayDreamer, la Serie TV trasmessa ogni giorno sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler provenienti dalla Turchia annunciano che la scrittrice Sanem Aydin rimarrà vittima di un incidente in moto mentre stava svolgendo delle consegne per l'emporio del padre. Ayca, invece, metterà gli occhi addosso a Can Divit (Can Yaman).

DayDreamer - Le ali del sogno: Sanem lascia la Fikri Harika

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti le prossime puntate trasmesse in prima visione in tv narrano che Can resterà coinvolto in un incidente stradale. In seguito, il fotografo perderà la memoria, tanto da non avere ricordi degli ultimi anni di vita tra cui la sua storia d'amore con Sanem.

Proprio quest'ultima cercherà con ogni mezzo di aiutare il maggiore dei Divit a trovare una soluzione all'amnesia.

Purtroppo la situazione si rivelerà più ardua del previsto, tanto che la scrittrice sarà costretta a rinunciare ad aiutare Can quando capirà che si comporta soltanto in modo più dolce con lei dopo aver letto il suo libro. Per questo motivo, Sanem deciderà di lasciare la Fikri Harika, stanca di lottare per una causa impossibile. Infine, tornerà a lavorare accanto a suo padre Nihat nel negozio di famiglia, dove darà vita al servizio a domicilio.

Can soccorre la scrittrice dopo un incidente in moto

Nel corso delle nuove puntate dello sceneggiato turco, Sanem (Demet Ozdemir) cadrà rovinosamente dalla moto durante una consegna. Per fortuito caso del destino, Can si ritroverà sul luogo dell'incidente, tanto da soccorrere la scrittrice.

La giovane, a questo punto, farà finta di non conoscerlo, sottolineando di aver sbattuto violentemente la testa sul marciapiede. In questa occasione, il fotografo capirà di essersi nuovamente innamorato di lei nonostante la sua perdita di memoria duratura. Ma il lieto fine sarà ancora lontano, in quanto qualcuno metterà nuovamente i bastoni tra le ruote ai protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno.

Ayca mette gli occhi addosso al fotografo Can

Ayca darà un party dopo l'acquisto del brevetto delle creme artigianali di Sanem da parte del nonno. Per questo motivo, la donna incaricherà la Fikri Harika di creare lo spot pubblicitario. La nipote dell'uomo, a questo punto, cercherà di catturare subito l'attenzione del fotografo in occasione del banchetto allestito nella prestigiosa villa.

Leyla, nel frattempo, cercherà di convincere la sorella minore a partecipare alla festa nonostante si sia licenziata dall'agenzia pubblicitaria. Purtroppo la scrittrice resterà irremovibile nella sua decisione, se Ceycey non organizzasse un piano per farle cambiare idea.