Tommaso Zorzi e Damiano Er Faina sono stati protagonista di un botta e risposta a distanza. Scendendo nel dettaglio, Damiano ha espresso su Instagram il suo punto di sul “catcalling”. Tommaso, però, non sembra avere apprezzato il pensiero di Er Faina, tanto che ha definito l’influencer romano un “soggetto pericoloso”.

Le parole di Damiano

Nei giorni scorsi, Aurora Ramazzotti sui social ha parato del fenomeno del “catcalling”. Tale fenomeno riguarda tutti coloro che fanno degli apprezzamenti poco carini alle ragazze, come ad esempio fischi. Su Instagram, Damiano Er Faina ha spiegato che non c’è nulla di male se un ragazzo fa qualche complimento ad una ragazza per strada.

Ovviamente, il giovane ha precisato che i complimenti non devono mai essere volgari: “Quando ero piccolo si faceva così, si fischiava alle ragazze”.

L’influencer romano si è domandato dove si andrà a finire, se una persona per strada non può neanche più fare un apprezzamento ad una ragazza che ritiene piacevole. Dopo avere postato un video di una scena di un film di Carlo Verdone in cui c’è un chiaro esempio di “catcalling” Er Faina ha chiosato: “È sottinteso che il mio discorso di prima vale per i ragazzi”.

La stoccata di Zorzi

Il ragionamento di Damiano Er Faina non sembra essere piaciuto a Tommaso Zorzi. L’opinionista dell’Isola dei Famosi in una stories di Instagram ha spiegato il significato del termine usato dall’ex volto di Temptation Island.

Poi, non si è risparmiato dal lanciare delle frecciatine al romano: “Mi fa pena e mi dispiace il fatto che lui non riesca ad elaborare in ragionamento che abbia un senso”. Secondo il 25enne, un uomo non deve permettersi di fischiare ad una donna solo per un paio di gambe.

Tommaso ha sottolineato che il genere umano si è evoluto.

A proposito di evoluzione, Zorzi ha riferito che parlare di questa cosa con Damiano Er Faina è un po’ riduttivo: ”Mi dispiace perché più che ignorante, è stupido”.

‘Sono soggetti pericolosi’

Nel proseguo del suo video, Tommaso Zorzi ha spiegato che mandare certi messaggi ai proprio follower è sbagliato. Secondo il web influencer, persone come Damiano Er Faina sono “soggetti pericolosi” proprio perché vengono seguiti da molte persone.

A detta dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, far passare il “catcalling” come un fenomeno positivo è una cosa errata. Infine, Zorzi ha riferito che in passato si era già confrontato con Damiano Er Faina in merito alla comunità LGBT.

Al momento, l’ex volto di Temptation Island non ha riposto alle provocazioni di Tommaso Zorzi. Tuttavia, non è escluso che il giovane non decida di replicare al web influencer visto che Damiano, come Tommaso, ha sempre dimostrato di non mandarle a dire a chi lo attaccava.