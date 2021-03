Proseguono le anticipazioni di DayDreamer -Le ali del sogno: le trame turche svelano che la perdita di memoria di Can in seguito all'incidente stradale porterà Sanem all'esasperazione. Dopo aver tentato in tutti modi di far riemergere dei ricordi nella mente del fotografo, che però sembrerà averla rimossa dalla sua mente, la dolce scrittrice ammetterà di non voler di nuovo perdere la ragione come avvenuto un anno prima durante la sua assenza da Istanbul. A questo punto, il maggiore dei fratelli Divit avrà la sensazione di aver dimenticato la fidanzata in quanto si sente in colpa per il male che le ha procurato.

Sanem svela a Can di essere stata in clinica

L'incidente stradale con la conseguente perdita di memoria degli ultimi due anni da parte di Can causerà grandi ripercussioni nella vita di Sanem. Dapprima la giovane scrittrice proverà in tutti i modi a scuotere la mente del fotografo. Acquisterà il palazzo che ospitava in passato la Fikri Harika, poi porterà Can nei luoghi importanti per la loro storia. Non riuscendo nel suo intento, la minore delle Aydin regalerà a Divit maggiore il suo libro che narra la storia della nascita del loro amore, e arriverà perfino a mettere il profumo che per Can è sempre stato simbolo della loro unione. Nulla però riuscirà a svegliare la mente di Can dal torpore in cui sembrerà essere piombata.

Alla fine, durante una discussione Sanem sarà esasperata e si sfogherà con Can affermando che non vorrà più perdere la ragione, come quando fu ricoverata in clinica durante l'anno di assenza di Can da Istanbul.

Ciò provocherà nel Divit la presa di coscienza di tutto il dolore che in passato ha procurato alla dolce scrittrice, e per tale ragione si rivolgerà al suo medico.

Can tormentato dai sensi di colpa

Parlando con il dottore che lo ha in cura, Can confesserà di temere di non ricordare per nulla la parte della sua vita riguardante Sanem poiché in colpa per averla fatta soffrire.

Infatti, nonostante alcuni flashback del suo passato con la dolce scrittrice, la love story con Sanem per lui rappresenterà un buco nero. Il medico, allora consiglierà a Can di mettere da parte i sensi di colpa per dedicarsi al recupero della memoria.

Can si confiderà perfino con il fratello Emre, il quale gli consiglierà di rileggere il libro scritto da Sanem considerando quanto grande e importante è stata la loro storia d'amore che ha attraversato mille peripezie.

Can riuscirà a ricordare tutto il suo passato? Quel che è chiaro è che a pochi episodi dalla fine della storia d'amore narrata da DayDreamer, i due protagonisti dovranno affrontare ancora numerosi ostacoli per poter stare finalmente insieme.