Proseguono le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno: le puntate in onda su Canale 5 dall'8 al 12 marzo vedranno ancora Can impegnato a dimostrare la colpevolezza di Yigit, il quale ha bruciato il diario di Sanem. Quest'ultima si renderà protagonista di un divertente siparietto proprio con il maggiore dei fratelli Divit. Trovandosi sola nel bosco, la dolce scrittrice colpirà per sbaglio Can in testa e per poi prendersene cura. Ciò segnerà i primi passi del riavvicinamento della coppia anche se Yigit farà di tutto per evitarlo.

Can e Sanem insieme nel bosco

Le trame delle puntate di DayDreamer che verranno trasmesse da lunedì 8 a venerdì 12 marzo prendono il via da un divertente episodio.

Sanem andrà nel bosco di sera per raccogliere dei fiori. Trovandosi da sola in un posto poco rassicurante la scrittrice penserà, udendo dei rumori, di essere inseguita da un orso. In realtà, si tratterà di Can che da lontano sta seguendo la giovane perché non vuole lasciarla da sola. Sanem, a questo punto, colpirà per errore in testa il fotografo. Sentendosi in colpa, poi, deciderà di prendersene cura.

I due giovani così, decideranno di passare la notte nel bosco insieme, rientrando poi alla tenuta solo all'alba. Frattanto, in casa, Yigit sarà preoccupato ed innervosito dalla vicinanza di Can e Sanem poiché avrà paura che i due non nascondano più i sentimenti reciproci. Inoltre, il pensiero che la scrittrice possa essere affascinata ancora una volta da Can lo farà infuriare.

In effetti, la complicità tra Can e Sanem non tarderà a farsi sentire.

Yigit chiede alla scrittrice di sposarlo

Intanto, il piano di Can per smascherare l'editore sembrerà dare i suoi frutti: il fotografo costringerà Yigit a dire la verità circa i fatti avvenuti un anno prima, ma un messaggio che il fratello di Polen riceverà manderà tutto all'aria.

Yigit coglierà l'occasione per chiedere a Sanem di sposarlo confessando finalmente i suoi veri sentimenti. La scrittrice resterà stupita dalla dichiarazione di colui che riteneva solo un amico. Mentre Can e Sanem cercheranno un punto d'incontro, la notizia della proposta di Yigit capovolgerà di nuovo gli equilibri.

Gli amici di Sanem faranno di tutto per convincere la ragazza a rifiutare di diventare la moglie di Yigit, spingendola tra le braccia dell'affascinante fotografo.

Frattanto, mentre Deren lavorerà ad una campagna pubblicitaria sulle creme prodotte da Sanem, Emre troverà il coraggio di dire al fratello di non avere più da tempo un lavoro. Il minore dei fratelli Divit successivamente si incontrerà con la moglie Leyla per prendere parte ad una lezione di tango, dono da parte dei suoceri, in modo da potersi svagare con lei.