Nuovo appuntamento con le notizie su DayDreamer, la serie tv tra le più seguite in questo momento in Italia. Gli spoiler turchi delle prossime puntate trasmesse su Canale 5 svelano che Sanem Aydin (Demet Ozdemir) lascerà la tenuta di Mihriban dopo i vani tentativi di far recuperare la memoria al suo fotografo Can Divit (Can Yaman), persa in seguito a un drammatico incidente stradale.

DayDreamer - Le ali del sogno: Sanem e Can trascorrono un giorno nella natura

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in televisione annunciano che Sanem prenderà una decisione spiazzante stanca di lottare per far recuperare la memoria a Can.

La scrittrice, infatti, dirà ai genitori di avere intenzione di dare una svolta alla propria vita, tanto da tornare a lavorare nell'emporio di famiglia.

Scendendo nei dettagli, Sanem impegnerà tutti i guadagni dell'anticipo sul suo secondo romanzo per comprare l'edificio che ospitava la Fikri Harika. In questo frangente, la giovane apparirà molto infastidita da Ayca, la nipote di un cliente dell'agenzia pubblicitaria che pare essere molto affine allo stile di vita di Can. Per tale ragione, Sanem dovrà lottare ancora per riconquistare il suo fotografo, il quale non ha ancora riacquistato la memoria. A tal proposito, Can chiederà alla scrittrice di trascorrere un giorno con lei nella natura.

In questa occasione, il fotografo si dimostrerà molto dolce nei suoi confronti.

Anche se Sanem crederà che tale atteggiamento sia soltanto frutto dei suoi sensi di colpa per non riuscire a ricordare la loro storia d'amore.

La scrittrice lascia la tenuta di Mihriban per evitare Can

Nel corso delle prossime puntate della Serie TV turca, Sanem deciderà di tornare alle origini dopo aver capito che Can non si ricorderà mai di lei. La scrittrice, infatti, abbandonerà la tenuta di Mihriban (Sevinc Erbulak) - dove si era stabilita al momento della partenza del fotografo - per tornare ad abitare con i suoi genitori nel vecchio quartiere.

A tal proposito, Nihat e Mevkibe appariranno molto preoccupati per la scelta di Sanem di rinunciare sostanzialmente al sogno fare la scrittrice e di recarsi alle Galapagos.

In particolare, la minore delle sorelle Aydin deciderà di attivare un servizio a domicilio presso la bottega del padre dopo aver abbandonato la Fikri Harika per evitare di incontrare Can.