Cambia il palinsesto di Canale 5 per la giornata di giovedì 18 marzo. Gli spettatori di Uomini e donne e di Amici 20 che si collegheranno dalle 14:45 per seguire i nuovi appuntamenti con la trasmissione di Maria De Filippi, resteranno delusi nel momento in cui scopriranno che entrambi i due programmi non andranno in onda nella fascia pomeridiana. In occasione della Giornata Nazionale delle vittime Covid, i due programmi prodotti da Fascino di Maria De Filippi, osserveranno un turno di stop.

Cambio programmazione Uomini e donne e Amici 20: saltano le puntate del 18 marzo

Nel dettaglio, il prossimo giovedì 18 marzo, sarà celebrata la prima Giornata Nazionale delle vittime Covid e per l'occasione il palinsesto di Canale 5 sarà modificato.

Secondo alle indiscrezioni riportate da "Davide Maggio", la rete avrebbe chiesto alla De Filippi di poter inserire un ricordo nei suoi programmi che vanno in onda, come di consuetudine registrati, così da poter rendere omaggio alle tantissime vittime della Covid-19 morte in questo anno non solo in Italia ma anche nel resto del mondo.

A quanto pare, però, tale richiesta di riconfezionare le puntate di Uomini e donne e Amici 20, che erano già pronte per la giornata del 18 marzo, è arrivata troppo in ritardo e quindi per questo motivo i due programmi della De Filippi non saranno trasmessi su Canale 5.

Per la Giornata Nazionale vittime Covid, la De Filippi non sarà in onda su Canale 5

Dalle 14:10 andrà in onda una puntata speciale della soap opera Una vita che andrà a ricoprire tutto l'arco temporale di Uomini e donne e del daytime di Amici 20, fino alle 16:20 circa quando poi la linea passerà al daytime de L'isola dei famosi 2021 e successivamente ci sarà spazio per la messa in onda di una nuova puntata di DayDreamer.

Un turno di stop, quindi, per i programmi pomeridiani di Maria De Filippi, ma anche per i tantissimi fan che quotidianamente seguono con interesse sia l'appuntamento con Uomini e donne che quello con Amici 20, di cui a breve partirà la fase serale su Canale 5.

L'appuntamento con U&D e Amici tornerà venerdì 19 marzo

Tuttavia, per la giornata del 19 marzo, il palinsesto di Canale 5 tornerà ad essere quello usuale.

Alle 14:45 è confermato l'appuntamento con il dating show dei sentimenti e a seguire alle 16:10 ci sarà spazio per il daytime di Amici 20.

Intanto fervono i preparativi per la fase serale del talent show più longevo della televisione italiana che debutterà sabato 20 marzo su Canale 5. Quest'anno tornerà la sfida a squadre tra gli allievi ammessi allo show di prima serata, i quali saranno giudicati da tre giurati esterni i cui nomi al momento sono ancora "top secret".