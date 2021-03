Nella puntata di DayDreamer in onda lunedì 22 marzo, Bulut sarà colui che regalerà nuovamente la libertà al team della Fikri Harika che è stato arrestato causa della denuncia di Cemal. In questa occasione, molti di loro avranno la possibilità di scoprire qualcosa sul passato del tuttofare della tenuta di Sanem. Il ragazzo, in realtà, è un avvocato.

Deren, CeyCey, Muzaffer e Deniz vengono liberati da dietro le sbarre grazie a Bulut

Dopo l'arresto di Deren, CeyCey, Muzaffer e Deniz, a causa della denuncia per le creme contraffatte fatta da Cemal, i ragazzi non sapranno come uscire da dietro le sbarre, ma loro non saranno a conoscenza del fatto che c'è già un avvocato pronto a liberarli e tale persona è Bulut.

Proprio così, il tuttofare della tenuta in realtà è un rinomato avvocato, che ha deciso di porre fine alla sua carriera a causa dei ritmi frenetici e della voglia di essere sempre "qualcosa di più". Per i suoi amici, però, tornerà a vestire giacca e cravatta e si recherà in commissariato con tutti i documenti necessari per farli rilasciare.

La prigione, però, traumatizzerà CeyCey. Infatti, quando il gruppo verrà liberato, il ragazzo non proferirà parola, ma non perché non saprà cosa dire, semplicemente non riuscirà più a parlare. Da quel momento in poi tutti si prodigheranno a risolvere il suo problema.

Tra Can e Sanem arrivano le reciproche scuse in merito ai loro trascorsi

Intanto Can e Sanem saranno all'oscuro di tutto, in quanto in giro con la barca di Can e senza un telefono con sé.

La ragazza sarà ancora convinta che Can voglia lasciare la Turchia, per questo gli chiederà scusa per aver cercato, in passato, di cambiare il suo modo di essere, privandolo della sua libertà. Anche lui le chiederà scusa, in quanto ha provato a trasformarla in una persona come lui, ovvero senza fiducia nei confronti degli altri. Nella conversazione verrà fuori anche un'altra verità.

Sanem, infatti, sa benissimo che non è stato Can a bruciare il suo diario. L'ha capito quando, durante l'incendio del capanno, ha sfidato le fiamme solo per salvare la sua bandana.

Sanem ancora all'oscuro della denuncia di Cemal

Successivamente arriverà la fine del viaggio per Can e Sanem e quest'ultima apprenderà che in realtà il fotografo non ha nessuna intenzione di lasciare Istanbul.

Infatti, con la sua barca, si è semplicemente recato in un altro porto in quanto doveva consegnarla all'uomo a cui l'ha venduta. La ragazza non potrà fare altro che tirare un sospiro di sollievo.

Insieme rientreranno nella tenuta e la troveranno sottosopra, con Bulut che sarà pronto a darle, purtroppo, una cattiva notizia per quanto riguarda la produzione delle sue creme.