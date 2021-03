Nelle prossime puntate di DayDreamer, Sanem e Can dovranno risolvere una questione relativa alla campagna pubblicitaria che il signor Asim ha commissionato alla Fikri Harika. Intanto Leyla, dopo anni di esperienza in agenzia, otterrà una promozione.

Leyla riceverà una promozione alla Fikri Harika

Sanem rimarrà molto amareggiata dalle parole che sentirà pronunciare da Can, infatti confiderà a suo padre Aziz che, nonostante tutti gli descrivano il grande amore che ha provato per Sanem, lui ora per lei non sente niente. Così la ragazza deciderà di cambiare tattica e di comportarsi con il fotografo come una semplice collega, per esempio rifiutando un passaggio in macchina dalla tenuta all'agenzia: per lei sarà poco etico che una semplice dipendente si rechi a lavoro con il suo capo.

Alla fine, vista l'impossibilità di avere un taxi, faranno il viaggio insieme.

Intanto in agenzia ci saranno delle belle novità per Leyla, che finalmente avrà una promozione all'interno della Fikri Harika. Grazie a lei, infatti, l'agenzia è riuscita ad accaparrarsi la campagna pubblicitaria del signor Asim e per tale motivo Emre proporrà a Can di promuoverla come rappresentante dei clienti e il fotografo, di buon grado, accetterà. All'annuncio tutti saranno contenti per Leyla, a eccezione di Deren. Perché la direttrice della Fikri Harika reagirà così?

Can e Sanem bloccati nel traffico prima di un'importante appuntamento

Intanto Can e Sanem dovranno risolvere il problema "Arthur Capello" con il signor Asim. Infatti Leyla, per non perdere la campagna pubblicitaria a causa della loro assenza all'incontro con il capo della Woman Art Cosmetics, aveva detto al signor Asim che si trovavano all'aeroporto per contrattare le riprese della sua campagna pubblicitaria con Arthur Capello, regista di fama internazionale.

Ovviamente questo regista non esiste e Can troverà un modo per risolvere la questione, così si recherà con Sanem dal fratello del signor Asim.

Durante il tragitto la ragazza gli consiglierà di seguire la strada lungo la costa, visto che il navigatore satellitare segnala molto traffico nel prossimo tratto che andranno a percorrere. Lui, però, non le darà retta, così finiranno per rimanere imbottigliati nel traffico di Istanbul.

I due rischieranno di saltare un altro appuntamento con il signor Asim e che cosa deciderà di fare Sanem? Offrirà del denaro a uno sconosciuto che si sta addentrando con la sua motocicletta in mezzo al traffico, chiedendogli se la può accompagnare a Ûsküdar, il quartiere dove ha sede la Woman Art Cosmetics. Lui vedendo il soldi accetterà subito e Sanem, sotto lo sguardo di disapprovazione di Can, andrà via con il motociclista.