È stato annunciato che, a breve, farà la sua comparsa in Un posto al sole l'attore Simon Grechi nei panni di Pietro Abbate. Tale new entry dovrebbe avere un ruolo di primo piano, dal momento che parrebbe essere coinvolto nel piano di sabotaggio ai danni dei Cantieri. Tuttavia si stanno sollevando molte questioni riguardo a questo personaggio. Se si tratta davvero di qualcuno che compare per la prima volta nella soap, perché questo astio verso i Cantieri? C'è forse qualcuno che lo manovra o quest'uomo nasconde qualche segreto legato a qualche altro protagonista?

Upas, anticipazioni 2021: arriva un misterioso personaggio

Nelle puntate di Un posto al sole attualmente in onda, Franco (Peppe Zarbo) sta indagando per scoprire il colpevole dei misteriosi incidenti ai Cantieri. La sensazione è che Boschi, almeno per il momento, possa individuare solo l'esecutore dei sabotaggi. Che sia un operaio corrotto o qualcuno in buona fede poco conta, perché quello che preme a Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è individuare il mandante che si nasconde dietro questi eventi. Roberto stesso aveva stilato, negli ultimi episodi, una lista di possibili colpevoli che spaziano da Marina (Nina Soldano) sino al capo degli operai Nicola Iodice (Giuseppe Pisacane), ma è davvero così? Le anticipazioni parlano dell'ingresso di un nuovo misterioso personaggio, che sembrerebbe implicato in questa faccenda.

Un posto al sole, puntate del 2021: arriva Pietro Abbate

Infatti è stato svelato che presto farà il suo ingresso, a Un posto al sole, l'attore Simon Grechi, che vestirà i panni di Pietro Abbate. Basta una rapida occhiata per capire che si tratta di una new entry assoluta, del resto anche il suo cognome non rivela nulla in merito a parentele con personaggi del passato.

Quanto alla sinossi del personaggio questa getta ancora più ombre su questo protagonista, alimentando il mistero. Pietro Abbate risulta infatti accreditato come un personaggio inedito, dalla personalità indecifrabile, che sembrerà avere un ruolo di primo piano in merito all’ideazione degli incidenti ai Cantieri.

Upas, episodi del 2021: teorie su Pietro

Questo è quello che si conosce su questo personaggio, ma potrebbe risultare difficile credere che sia stato introdotto un villain che non abbia delle reali motivazioni. Tale uomo potrebbe essere qualcuno di disonesto che vuole danneggiare i Cantieri per fare Insider trading, ma questo lascerebbe ancora aperta una questione: perché accanirsi proprio su questa azienda? Sarà sicuramente importante osservare l'ingresso di questo personaggio per capire se agisce in nome di qualche vendetta personale legata al passato (suo o di qualche suo familiare, ndr) o se fa tutto questo per conto di qualcun altro, rimasto ancora nell'ombra.