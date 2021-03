Nell'episodio di DayDreamer del 25 marzo, Can avrà ulteriori novità dal suo investigatore privato. Intanto l'amicizia tra Yigit e Sanem arriverà a un punto di non ritorno, infatti la ragazza vorrà distaccarsi da lui per un po'.

Can scopre che Huma si vede con Yigit

Nella puntata del 25 marzo, Can dovrà andare incontro a una dura verità, infatti l'investigatore che ha ingaggiato per seguire Yigit gli rivelerà che la donna che ha cenato con lui non era nient'altro che sua madre Huma. Il fotografo vorrà immediatamente vederci chiaro sulla faccenda e per questo motivo chiederà un repentino incontro alla madre, che non si rivelerà dei migliori.

Il fotografo, infatti, esigerà dalla madre delle valide spiegazioni in merito al rapporto con Yigit. Lei gli dirà che gli è stato vicino solamente perché è un ragazzo molto solo, visto che tutti i suoi amici si trovano all'estero. In più si è sentita in dovere di farlo, visto il trauma fisico che ha subito a causa di Can. Quest'ultimo ascolterà la versione della madre, ma le dirà che i suoi incontri con Yigit non gli piacciono per niente.

Can offre a Sanem dei soldi per l'azienda di creme

Intanto Sanem sarà totalmente ispirata dal suo riavvicinamento con Can, al punto che la stesura del suo secondo romanzo proseguirà a gonfie vele. Dovrà, però, affrontare un altro problema, che porta il nome di Yigit. Il ragazzo le chiederà scusa per la proposta di matrimonio che le ha fatto.

Alla fine ha ragione lei: sono solo buoni amici e il loro rapporto non dovrebbe andare oltre.

A ogni modo Sanem gli dirà che forse sarebbe meglio se non si vedessero per un po' di tempo, chiedendogli anche una pausa dalle presentazioni del libro e promettendogli che stenderà in tempo una bozza del secondo romanzo. In questo momento sente che ha solamente bisogno di stare un po' da sola.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Yigit, a ogni modo, sarà convinto di essersi liberato di Can, ma la giovane Aydin gli rivelerà che in realtà non è partito, come lui aveva erroneamente capito: il fotografo si è solo spostato con la sua barca, in quanto doveva venderla. Nella loro conversazione Yigit si lascerà anche sfuggire di aver parlato con e la cosa sembrerà molto strana a Sanem, visto che fino a quel momento non le ha mai rivelato di avere dei rapporti con la madre di Can.

Alla tenuta, intanto, tutti saranno al lavoro per creare la nuova società di cosmesi di Sanem, ma purtroppo le cose partiranno con il piede sbagliato, in quanto non avranno i soldi necessari per procedere con la fondazione. Una soluzione potrebbe arrivare da Can, che offrirà a Sanem l'assegno che gli è stato dato con la vendita della barca. La ragazza non riuscirà ad accettare questo gesto così generoso e Can non potrà far altro che rimanerne deluso.